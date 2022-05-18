墾丁人氣沙灘這幕讓人搖頭 髒臭「黑水溝」就在一旁

墾丁國家公園高人氣的南灣和大灣遊憩沙灘，被旅遊界譽為可媲美國際級的沙灘，最近沙灘又出現髒汙「黑水溝」，遊客直指「美麗墾丁變這樣子，超誇張的！」屏東縣環境保護聯盟理事張怡等人今天到墾管處了解，墾管處說明，2地均有汙水處理場，汙水是上游未接管住戶排入野溪流入，沉積出海口加上日曬所致，已陸續抽回處理。

張怡說，墾丁國家公園西海岸野溪多，每到入夏，溪口積存的汙水被沙灘擋住無法排放入海，經日曬後，有機物會發出臭味，高人氣的南灣和大灣遊憩沙灘，是遊客水上活動和踏浪的人氣沙灘，沙灘旁又出現髒汙的「黑水溝」，遊客到媲美國際級的沙灘玩，或要經過或涉水而過，興緻全無了，堂堂一個國家公園主管的遊憩沙灘變這樣，觀感很不好，應徹底解決汙水來源，莫年年發生。

她說，墾管處目前設有南灣和墾丁2座汙水處理場， 每年營運經費2000萬元，但野溪上游仍有部分住戶未納管，排入野溪後積存溪口，加上日曬導致發臭，墾管處抽回再處理，但這只是治標；萬里桐、白砂和船帆石3個熱門遊憩海域，地方迄無汙水處理場，「遊客如果知道，當地民生廢汙水就排入我們在玩的海域，豈不嚇死」，主管單位應有長期治本方法。