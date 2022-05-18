求職網有詐！新鮮人無辜變車手 議員要求勞工局應嚴查

不少人都會透過求職網站找工作，尤其是新鮮人對於1111、518等大型求職網更是不疑有他，但小心，這些求職平台已有詐騙集團的蹤影。時代力量接獲新鮮人陳情，目前已知有9位受害人在人力銀行上求職，卻淪為車手。高市議員林于凱、時代力量鳳山區市議員參選人顧崇德今陪同受害人開記者會，要求高市勞工局調查、開罰，協助新鮮人討回公道。

林于凱說，被害人面試錄取之後，公司稱因應疫情先居家上班，並要求提供身分證和銀行帳號，用於勞健保和薪轉，受害人陸續將帳號和身分證影本給公司。大約有一個禮拜的時間，才發現自己帳戶被凍結，上班的公司原來是詐騙集團，而自己成了共犯。顧崇德表示，目前在高雄的受害人至少有9位，因此求職訊息逾30人投履歷，受害人可能更多。

「相信人力銀行的下場居然是受騙」，受害人余小姐表示，自己在1111人力銀行應徵「棋煥國際貿易」開出的專職助理職缺，工作內容主要是球鞋代購、訂單管理、與廠商洽談等，另需在南區收付款項，檢查樣品。

前三天為試用期，每天給薪1200元，通過試用期才會獲得3萬2千元月薪。余小姐今年剛滿20歲，接獲警察通知自己的帳戶有問題後非常緊張，「我是哭著進到警察局處理的。」余小姐說，自己跟求職網反映沒有得到正面回應，平台只是下架此職缺。她後續向勞工局、1999求助，也只得到官方回覆。

受害人韓先生說，球鞋、服飾是自己的興趣，當初看到人力銀行有相關職缺很開心，沒想到自己居然被成車手，真的是始料未及。

他指出，上班的前三天工作都很正常，自己就是上網找鞋、 比價，也有訂單和廠商接洽，「後來才知到訂單、廠商都是假的」第四天開始公司要求把匯到他個人帳戶的貨款交給廠商的業務，前後共約50萬，後來銀行通知他帳戶被市警，才發現被當車手。

記者至此公司登記地找到棋煥國際貿易公司負責人葉先生，葉先生拿出身分證證明自己就是公司負責人，他訝異表示，「我沒有刊登任何求職資訊！公司什麼時候被冒用的！」葉先生表示，自己要馬上報案處理，還自己清白，更質疑求職網刊登職缺未經通知、查證。

林于凱表示，勞工局應嚴查平台責任、開罰。人力銀行應屬《就業服務法》第40條所規定「私立就業服務機構」。勞工局作為高雄勞工事務主管機關，應該依據《就業服務法》第40條第1項各款規定事項，查核平台是否有疏失及責任，如有責任，應該依據同法第65到69條開罰。

他建議，勞工、警察兩局應該有共同平台，協助年輕人面對求職詐騙，並加強相關宣導。

勞工局就業安全科股長李美慧今回應，《就服法》有要求平台要針對徵才單位提供的資料做查對跟保存，如果平台沒做，將會進行查處。根據《就服法》第40條第1項第7款，平台不得「仲介求職人從事違背公共秩序或善良風俗之工作。」求職人遇到此情況，可以到勞工局檢舉。