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影／城中城危樓拆除克服無梁板特殊結構 9月闢建公園

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府舉行「鹽埕區城中城大樓拆除工程圓滿祈安植福典禮」，副市長林欽榮向施工團隊致謝。記者徐如宜／攝影
高雄市政府舉行「鹽埕區城中城大樓拆除工程圓滿祈安植福典禮」，副市長林欽榮向施工團隊致謝。記者徐如宜／攝影

造成46人死亡的高雄「城中城」危樓，經過108天工期，將於5月20日拆除完畢。高雄市政府工務局今天在現址舉行圓滿祈安植福典禮，副市長林欽榮表示，工程團隊克服危樓無梁板特殊結構及火災炭化結構應力軟弱的困難，達到零工安事故，今年9月養工處將完成城中城原址公園闢建及周邊道路刨鋪翻新。

城中城大樓位於高雄市鹽埕區府北路及大有街口，去年10月間建築物因火災損毀，經土木、結構及建築師三大公會鑑定為危樓後，高市府即啟動大樓內部廢棄物清理及拆除，即將於5月20日拆除完畢。

工務局表示，城中城大樓5、6樓為挑高減柱商業空間，7到11樓為無梁板特殊結構，同時也是全國首例無梁板建物。拆除過程採取安全保守方式，機具站立於覆工板上進行小面積逐步拆除，避免樓板瞬間解壓後造成崩塌。建物遭受火害後表面碳化結構性能安全性降低，為避免拆除時造成非預期危險性，施工團隊採先補強、再拆除方式，過程較繁複費時。

林欽榮表示，拆除過程面臨災損廢棄物的清運，以及結構受損後建築物安全的不確定性。民眾也反映施工中所產生粉塵、工程噪音問題，一路戰戰兢兢、克服困難，在工務局違建拆除大隊長蔡政哲、副大隊長陳碩甫、施工及監造單位努力，已達成拆除目標，並嚴守市府工程要求零工安原則。

林欽榮說，城中城危樓原址將交由養工處進行公園開闢工程，預訂於5月27日動土，民眾對新建公園有許多期許，希望完成後成為社區內的中庭花園，基地周邊大樓都將坐擁公園第一排的絕佳景致；都發局已同步啟動府北里環境再生工程，為周遭6棟老舊建物立面拉皮整建維護，預計今年9月完成。

高雄市政府舉行「鹽埕區城中城大樓拆除工程圓滿祈安植福典禮」，副市長林欽榮向施工團隊致謝。記者徐如宜／攝影
高雄市政府舉行「鹽埕區城中城大樓拆除工程圓滿祈安植福典禮」，副市長林欽榮向施工團隊致謝。記者徐如宜／攝影
造成46人死亡的高雄「城中城」危樓，經過108天工期，即將於5月20日拆除完畢。記者徐如宜／攝影
造成46人死亡的高雄「城中城」危樓，經過108天工期，即將於5月20日拆除完畢。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮表示，工程團隊克服危樓無梁板特殊結構及火災炭化結構應力軟弱的困難，達到零工安事故，今年9月養工處將完成城中城原址公園闢建及周邊道路刨鋪翻新。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮表示，工程團隊克服危樓無梁板特殊結構及火災炭化結構應力軟弱的困難，達到零工安事故，今年9月養工處將完成城中城原址公園闢建及周邊道路刨鋪翻新。記者徐如宜／攝影
高雄市府今年9月將完成城中城原址公園闢建及周邊道路刨鋪翻新。記者徐如宜／攝影
高雄市府今年9月將完成城中城原址公園闢建及周邊道路刨鋪翻新。記者徐如宜／攝影
高雄市政府工務局舉行「鹽埕區城中城大樓拆除工程圓滿祈安植福典禮」。記者徐如宜／攝影
高雄市政府工務局舉行「鹽埕區城中城大樓拆除工程圓滿祈安植福典禮」。記者徐如宜／攝影

建築 林欽榮 工安

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