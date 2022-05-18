台灣首府大學申請停辦 高市府委辦2會館正常營運
台灣首府大學將申請停辦，但高雄市政府委辦的左營區蓮潭國際會館及小港區高雄國際會館，仍正常營運。市府強調，2家會館都正常履約，未出現狀況。
台灣首府大學將申請停辦，校長張淑中昨天表示，這是不得不做的決定。而高市府委辦的蓮潭國際會館及高雄國際會館，未來發展也受到矚目。
高市府開發閒置空間，將左營區的公務人力發展中心，委託台首大經營蓮潭會館，每年要繳新台幣500萬元定額權利金及稅前營業額4.5%的經營權利金給市府。
另高雄市空中大學則與前台首大董事長蔡清淵成立的高雄國際休閒會館股份有限公司簽約，每年需繳98萬元定額權利金及稅前營業額3%營運權利金給市府。
高雄空大校長劉嘉茹上午接受媒體聯訪時說，高雄國際會館簽約的對象不是台首大，現在正常履約中，沒有營運相關問題。高雄空大對中央社記者表示，簽約30年從民國101年至131年，至今均正常繳納權利金，好的時候甚至繳到上千萬。
高雄市人事處長陳詩鍾上午接受媒體聯訪時說，蓮潭會館簽約對象是台首大，合約到114年10月3日，至今都正常履約，這幾年都賺錢，去年還繳了700多萬元權利金給市府，沒有虧損。
蓮潭會館人員私下透露，疫情多少有衝擊，但目前一切營運正常，持續開放訂房及餐廳。至於台首大停辦的相關消息，館方也不太清楚。
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