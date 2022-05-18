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中央洩題幫超前部署？ 陳其邁：高雄早就準備好

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長今天接受媒體聯訪回應一站式領藥服務。記者林巧璉／攝影
高雄市長今天接受媒體聯訪回應一站式領藥服務。記者林巧璉／攝影

中央流行疫情指揮中心近日放寬、簡化抗病毒口服藥物的領藥流程，高市長陳其邁昨也宣布，高市一站式領藥服務開跑。被問及是否是因預先知道中央政策，才能屢戰屢勝，陳其邁說，居家照護本來就有500家診所，領藥服務搭配居家照護是數周前就擬定的政策，高雄一直以來與專家密切討論。

高雄在防疫上規畫完善，不僅超前部署購足快篩試劑、更與基層診所、藥局搏感情全面投入抗疫。今天起，民眾只要看到掛有「本診所本診所為COVID-19居家照護／抗病無抗病毒藥物合約診所」布條就可以經醫師診斷領藥。

陳其邁說，高雄有500家居家關懷特約診所，包括9家衛生所、97家核心藥局、19家醫療院所，加上268診所藥局，都可以取得paxlovid口服抗病毒藥物。

他強調，高雄一開始設定居家照護模式就是輕重症分流，「部分縣市的居家照護是由醫院做，其實這是不對的方向」，在輕症為主疾病中需要大量基層人力和服務，重點在於按照輕重症分流 。高雄一開始設定就跟醫師公會、基層診所合作，給藥方式不論診所或地區醫院都已接軌到居家照護系統，「所以給藥規定出來時當然就會無縫接軌。」

陳其邁說，每個在高雄市染疫的患者都會有一位專責醫師照顧他，通常在24小時內就會接到醫師的視訊診療，有症狀就治療，如符合風險因子給抗病毒藥物就會立刻給藥，「系統很早就把它架構好」。

高市今天一站式領藥便民服務開跑。記者林巧璉／翻攝
高市今天一站式領藥便民服務開跑。記者林巧璉／翻攝

居家照護 陳其邁 醫師

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