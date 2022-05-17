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輕軌鼓山路段事故頻傳 預計增設50處防碰撞警示

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
為提醒用路人注意，高雄輕軌路口設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號及音源聲響警示。記者林巧璉／翻攝
為提醒用路人注意，高雄輕軌路口設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號及音源聲響警示。記者林巧璉／翻攝

本報日前報導高雄輕軌事故頻傳，今年至今已有8起事故，其中鼓山區就占了4起。市府交通局昨天邀集相關單位到五福四路口現勘，針對鼓山區輕軌逐條路口找出原因，交通局、捷運局將對現有路口號誌燈、輕軌聲光號誌進行調整，預計增設50處路口防碰撞警示系統，讓用路人更易辨識路口狀況及時反應，降低事故狀況。

捷運局表示，輕軌鼓山路段今年已發生4起機車違規擦撞輕軌事故，市政府將強化路口號誌。另引入輕軌路口警示系統，預計新增50處路口防碰撞警示系統，導入5G、AIOT技術，透過偵測路口人車動態，輕軌車內警示系統，提供輕軌駕駛周邊車況及駕駛行為追蹤、盲區與轉彎防撞警示。

捷運局強調，輕軌各路口都已設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號及音源聲響警示。輕軌路段行人穿越道也陸續設置行穿警示燈，提醒用路人、行人。高捷公司也透過內部專業訓練，在經過路口更秉持防禦性駕駛的概念，積極注意是否會有違規車輛的闖入。歷來事故也多幸賴司機員機警緊急煞車，使事故災害影響能減至最低。

交通局、捷運局和高捷齊聲呼籲，用路人行經輕軌路口應遵守相關交通規定，這才是解決路口事故的根本解決之道，循規慢行勿搶快，協力打造共好共贏的用路環境。

高雄輕軌路段行人穿越道陸續設置行穿警示燈，提醒用路人、行人注意輕軌行經。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌路段行人穿越道陸續設置行穿警示燈，提醒用路人、行人注意輕軌行經。記者林巧璉／翻攝
為提醒用路人注意，高雄輕軌路口設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號及音源聲響警示。記者林巧璉／翻攝
為提醒用路人注意，高雄輕軌路口設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號及音源聲響警示。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌 捷運

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