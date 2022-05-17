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高雄公立幼兒園缺額多 議員憂非營利供過於求

聯合報／ 記者徐白櫻徐如宜／高雄即時報導
高市議員李雅慧認為，高雄公幼已經受非營利幼兒園影響導致招生率下降，必須做好相關因應。記者徐白櫻／翻攝
高市議員李雅慧認為，高雄公幼已經受非營利幼兒園影響導致招生率下降，必須做好相關因應。記者徐白櫻／翻攝

非營利幼兒園廣設之後，公立幼兒園不如以往搶手。議員李雅慧指出，非營利幼兒園竄起後衝擊公立幼兒園招生，本學年高雄公幼缺額達2336人，以左營來說，非營幾乎沒有缺額，但有些公幼招生數是個位數，幾乎沒有新生，為避免供需失衡，市府應做市場區隔及評估設置需求量，以免將來供需失衡及公幼收園。

近年政府廣設非營利幼兒園，高雄市公立幼兒園215所、非營利幼兒園41所。議員李雅慧今日在高市議會總質詢時指出，高雄公立幼兒園人數招生人數一年比一年少，110學生度缺額2336人，以左營來說，左營附幼招生59人只來9人，明德附幼招生43人只來3人，九如附幼招33人來16人。

李雅慧說，幾年前很多家長四處拜託，搶著讓小孩進公幼，但在非營利幼兒園興起後，運作模式適合都會型家長，設備新又可延緩接小孩時間（下午5點放學），沒有寒暑假，中央給予12個月就學補助，反之，公幼要放寒暑假，下午4點就放學，就學補助僅9個月。

「有必要市場區隔及評估非營利幼兒園的設置需求量」，李雅慧說，教育局應該要做滾動式檢討，並與公幼業者對話，檢討問題出在哪裡，公幼或許可以鼓勵增加課後服務，另評估非營利設置的需求量，避免供需失衡及衍生公幼倒閉潮。

教育局長謝文斌表示，非營利幼兒園與公立幼兒園有經營時段方面的差別，會與公立幼兒園開會商討經營的型態與面向。

幼兒園 公幼 教育局 高雄市

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