小坵淨灘凸顯垃圾處理問題 金門環保局：軍方協助

金門縣烏坵鄉代會副主席陳興德等人發起，軍民在小坵島展開淨灘活動，收集上百公斤垃圾，同時凸顯島上垃圾處理問題。環保局表示，有補助鄉公所清運垃圾，並請軍方協助處理。

烏坵鄉代會副主席陳興德今天接受中央社記者訪問表示，在COVID-19（2019冠狀病疾病）疫情嚴峻之際，在烏坵的一群人，包括海軍、從事工程的廠商及金門縣潮間帶學會和金門戰地史蹟學會成員，昨天下午到小坵東側沙灘淨灘。

陳興德說，由於島上常住居民多半為老人家，這次參與者都是年輕力壯者，相當難得可貴；大家把斜坡道整個清乾淨，也試著了解海洋生態的重要。他說，島上軍民和工程單位一起合作，並向長者宣導垃圾分類，是很棒的起頭，希望以後有機會持續做下去。

金門縣潮間帶學會理事長洪清漳說，從這次淨灘凸顯烏坵垃圾處理問題。他說，小坵面積雖只有0.4平方公里，但海岸線相當長，研判累積的垃圾起碼有20年了。

洪清漳說，這次整理了7、8袋包括寶特瓶在內的回收資源，將利用運補船運到台灣；一般垃圾，無法運出去，只能找地方直接燒掉；另外，主要來自對岸、無法回收的大型保麗龍，他們也整理了3、4大袋，只能先堆積在島上的廢棄空間裡，以後再想辦法。他說，烏坵的垃圾處理，真的很無奈。

對於烏坵的垃圾處理，金門縣環保局長楊建立受訪坦言，烏坵全區為要塞堡壘管制範圍，鞭長莫及，當地民眾只有30人、軍方500人，百姓一般生活垃圾收集後，軍方協助處理，環保局有補助鄉公所清運，回收物則併同軍方運補船送回台灣。

此外，洪清漳表示，2年前到過烏坵，今年因友人在島上，他有機會再次造訪，到小坵觀察潮間帶生物，並向當地民眾介紹說明。由於2次來的季節不同，觀察到的生物也不一樣，他希望未來每季都能夠到島上，盼有更多發現。

由金門縣政府代管的烏坵鄉，西南距金門117公里、東距台中130公里，北距馬祖約131公里，分大坵和小坵2個自然村，面積各為0.8、0.4平方公里。