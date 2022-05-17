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民眾喊輕軌裝柵欄 高雄青年組織建議部分路段可裝
本報日前報導高雄輕軌事故頻傳，今年至今已有8起事故，其中鼓山區就占了4起。鼓山區居民認為，不少輕軌行經路口緩衝空間不足，尤其是行經小巷弄還會有建築物阻擋問題，建議市府評估設柵欄。市府、受訪學者專家都認為，設柵欄不是最佳選擇。今天臉書粉專高雄好過日大篇幅討論國外輕軌狀況，好過日認為，部分路段可做柵欄。
好過日認為，高雄輕軌應即刻解決的是嚴抓違規以及改善路口減速停等提醒工程，這有柵欄以外的解決方式，如地面標線改善，號誌柱明顯化，警示牌前推，設置聲光標示等。但如果市民的素養不足，在部分路口設置柵欄也非不可行，「可把輕軌沿線小路口均改成A型路權運作邏輯，給予輕軌絕對優先權，輕軌經過直接亮紅燈降柵欄。」
好過日指出，基本上世界B型路權輕軌，原則上是路面交通一環，依燈號行駛，都不設柵欄，但也有極少數例外的特殊狀況。但輕軌是彈性很大的運具，在歐、美、日，均有平面輕軌部分區間設定為「A型路權」，也就是享有絕對優先通過權，也設置遮斷器的案例。
捷運局回應柵欄裝置時表示，輕軌為都會通勤運具，速度慢，柵欄升降要2至3分鐘，會拉長等待時間，輕軌列車短，平均7至10秒就可通過，設柵欄不符現狀需求。好日子也以圖文並陳回應，在挪威、法國里昂及日本都有輕軌設置遮斷器的例子，但這些遮斷器並非傳統台灣平交道的大型柵欄，升起、架下的時間長，有些遮斷器甚至只需1、2秒的升降時間。
目前高雄輕軌在部分重要路口，如醫院附近已經加裝行人聲光提醒柱，設備會感應列車經過而亮燈。好過日認為，這也是替代方案，提醒行經民眾注意。好過日指出，盧森堡輕軌也有類似替代方案，採用鮮豔的號誌柱和密集提醒避免闖越。
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