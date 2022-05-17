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金酒發票抽獎振興經濟 339人獲總值300萬元好禮

中央社 / 金門縣17日電

全台疫情延燒，金門酒廠今天抽出339名幸運消費者，共可獲總價值新台幣300萬元酒品。金酒表示，疫情期間辦回饋消費者活動，盼刺激消費、振興經濟，善盡企業社會責任。

金酒上午在會議室以直播方式辦理「金酒五禮，千變萬禮」發票登錄摸彩活動抽獎，由金酒董事長黃怡凱抽獎，金酒總經理楊駕人、金酒法務政風處經理楊士擎律師等人在場見證。

黃怡凱致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發至今，已超過2年，金酒在疫情期間，防疫不落人後，除製作防疫酒精，供民眾及各機關團體清消，同時也辦理幾次振興方案，刺激地區經濟，善盡企業社會責任。

黃怡凱指出，配合中央及金門振興券，繼去年底推出「金酒心4券-振興有理金酒相挺」後，今年1到4月再掀起一波「金酒五禮，千變萬禮」發票登錄摸彩活動，回饋全台消費者。

金酒表示，只要活動期間在金門酒廠全台門市，單張發票消費每滿1000元，在活動網站登錄購買發票號碼，就可獲得1次抽獎機會；每滿1萬元再獲得1次抽「虎年玉璽酒」認購資格。

金酒指出，到活動截止日，「滿千抽」有9萬9736人、「滿萬抽」有3611人獲得抽獎資格，參加總價值超過300萬元的酒品。今天抽出339名幸運得主。

其中，市場詢問度最高、1瓶難求的「虎年玉璽酒」，抽出200人，每人可以1萬6800元認購；特獎1名獲得市值超過10萬元的5罈10公升的「寄心知己」金門高粱酒及24瓶600ml的庚子鼠高粱酒。

黃怡凱還特別介紹金酒儲酒銀行推出的新品「寄心知己」金門高粱酒，尚未在市場銷售，值得期待。

金酒表示，中獎名單可在下午到金酒「金酒振興五禮，千變萬禮」發票登錄活動網站查詢。

金門 發票 疫情

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