潘孟安施政報告後 蔣月惠下跪、丟資料 議長怒擾亂議事

屏東縣長潘孟安今到議會施政總報告，維持一貫作風，50分鐘不看稿，結束後，議長周典論詢問各位議員有沒有意見，蔣月惠舉手發言，手舉著抗議牌子，與議長言論爭執，蔣喊「議長偏心袒護縣長」還下跪丟資料，也引來其他議員不滿，提議散會，周典論敲槌後喊散會，現場一團混亂。

潘孟安施政總報告50分鐘結束後，議長周典論詢問，各位議員有沒有意見，縣長還沒答覆前，提醒各位議員，針對縣長施政報告總內容提出問題，如果是業務或地方事務請在縣政總質詢或業務報告提出。

蔣月惠接著舉手，高舉牌子寫著「抗議強拆建民光復民宅路廢徵收」，高聲呼喊「抗議」還下跪，喊著「縣長為什麼強拆光復路？跪著求你，他們在哭泣」、「請縣長回答，會強拆嗎？」。

這時議長周典論請蔣月惠起來，「不要影響議事程序」。現場有其他議員要發言，議員唐玉琴舉手提問「要不要繼續開會？」。

接著議員李世斌舉手提問，關於疫情，國中會考生若確診，希望縣府能加快開出居隔離單速度，讓學生可以趕快申請會考的補考。但李世斌的提問後，沒有下文，現場亂轟轟，蔣月惠一旁仍高舉牌子，呼喊「議長我的問題都沒有回答？」

議長周典論加重語氣說，「蔣議員再這樣是擾亂議事程序！」。蔣月惠仍高喊「議長偏心」。議長周典論再度加重語氣，跟蔣月惠說明，「我剛剛跟你說，在縣長還沒有答覆以前，請各位議員如果針對縣長的施政總報告內容提出，如果是業務或者地方事務，請在縣政總質詢，業務報告提出」

這時，蔣月惠不滿議長的說法，仍高舉牌子，隨即丟起座位上書面資料，高喊「議長偏心」。周典論隨即回應，「蔣議員你這樣是故意擾亂議事秩序」。

李世斌提臨時動議散會，議長周典論問大家，各位議員有沒有覆議？議員們回應覆議。周典論說，覆議成立，大家散會。現場鬧哄哄，結束散會。