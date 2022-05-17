快訊

停課、復課陷入無限輪迴 老師家長累垮…校長都得代課

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」今起陸續暫停供應

日本鬆綁邊境管制！先試辦「這4國」觀光團 須打滿3劑疫苗

潘孟安施政報告後 蔣月惠下跪、丟資料 議長怒擾亂議事

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安到議會施政總報告結束後，議員提問階段，議員蔣月惠舉著牌子下跪、議員李世斌（白色衣服站者）、唐玉琴（黑色外套舉手者）舉手發問，現場亂哄哄。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安到議會施政總報告結束後，議員提問階段，議員蔣月惠舉著牌子下跪、議員李世斌（白色衣服站者）、唐玉琴（黑色外套舉手者）舉手發問，現場亂哄哄。記者劉星君／攝影

屏東縣長潘孟安今到議會施政總報告，維持一貫作風，50分鐘不看稿，結束後，議長周典論詢問各位議員有沒有意見，蔣月惠舉手發言，手舉著抗議牌子，與議長言論爭執，蔣喊「議長偏心袒護縣長」還下跪丟資料，也引來其他議員不滿，提議散會，周典論敲槌後喊散會，現場一團混亂。

潘孟安施政總報告50分鐘結束後，議長周典論詢問，各位議員有沒有意見，縣長還沒答覆前，提醒各位議員，針對縣長施政報告總內容提出問題，如果是業務或地方事務請在縣政總質詢或業務報告提出。

蔣月惠接著舉手，高舉牌子寫著「抗議強拆建民光復民宅路廢徵收」，高聲呼喊「抗議」還下跪，喊著「縣長為什麼強拆光復路？跪著求你，他們在哭泣」、「請縣長回答，會強拆嗎？」。

這時議長周典論請蔣月惠起來，「不要影響議事程序」。現場有其他議員要發言，議員唐玉琴舉手提問「要不要繼續開會？」。

接著議員李世斌舉手提問，關於疫情，國中會考生若確診，希望縣府能加快開出居隔離單速度，讓學生可以趕快申請會考的補考。但李世斌的提問後，沒有下文，現場亂轟轟，蔣月惠一旁仍高舉牌子，呼喊「議長我的問題都沒有回答？」

議長周典論加重語氣說，「蔣議員再這樣是擾亂議事程序！」。蔣月惠仍高喊「議長偏心」。議長周典論再度加重語氣，跟蔣月惠說明，「我剛剛跟你說，在縣長還沒有答覆以前，請各位議員如果針對縣長的施政總報告內容提出，如果是業務或者地方事務，請在縣政總質詢，業務報告提出」

這時，蔣月惠不滿議長的說法，仍高舉牌子，隨即丟起座位上書面資料，高喊「議長偏心」。周典論隨即回應，「蔣議員你這樣是故意擾亂議事秩序」。

李世斌提臨時動議散會，議長周典論問大家，各位議員有沒有覆議？議員們回應覆議。周典論說，覆議成立，大家散會。現場鬧哄哄，結束散會。

唐玉琴說，事情有輕重緩急，疫情很重要，他也有疫情問題要詢問，想問都沒有機會；陳揚說，請蔣月惠不要霸凌議會，每次都這樣炒作，卻因蔣議員個人脫序行為，導致議事無法運作。

屏東縣長潘孟安到議會施政總報告結束後，議員提問階段，議員蔣月惠舉著牌子下跪。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安到議會施政總報告結束後，議員提問階段，議員蔣月惠舉著牌子下跪。記者劉星君／攝影
議長周典論加重語氣提醒蔣月惠不要故意擾亂議事程序。記者劉星君／攝影
議長周典論加重語氣提醒蔣月惠不要故意擾亂議事程序。記者劉星君／攝影

周典論 蔣月惠 疫情

延伸閱讀

0+7居隔新制上路霧煞煞 國小生家長怨「關在家準沒錯」

屏縣累計確診破萬例 潘孟安：幼童、長輩盡快施打疫苗

屏東增1092例 縣府為低收戶及街友提供快篩試劑

屏東縣新園共融式公園動工 雲朵上的香瓜主題設計吸睛

相關新聞

粉紅夢幻系自行車道御風逍遙 輕騎賞景吃土雞

阿公店水庫位於高雄岡山、燕巢與田寮區交界，擁有全臺灣第一條環繞水庫的自行車道。

澎湖花火節餘燼釀災 警消20分鐘內撲滅無傷亡

澎湖國際海上花火節花火昨晚如期在風雨中施放，花火在雨中更加璀璨耀眼，但發生餘燼延燒導致花火紙盒失火、西瀛虹橋面多處燃燒等...

推動綠能公共運輸 港都打造電巴基地

公車，是最貼近民眾生活的交通工具。跟著時快時慢的車速，身子不自主地左右搖擺，搭公車上學補習，是許多人共同的回憶。如今過往穿梭大街小巷的傳統公車，已逐漸被電動公車取代，少了噪音與廢氣，多了份愛護環境的心。

潘孟安施政報告後 蔣月惠下跪、丟資料 議長怒擾亂議事

屏東縣長潘孟安今到議會施政總報告，維持一貫作風，50分鐘不看稿，結束後，議長周典論詢問各位議員有沒有意見，蔣月惠舉手發言...

輕軌大順路段暫還路於民 10/7通車至C24

汛期來臨，高市府考量汛期期間工程進度推展不易，為紓解輕軌二階大順路段交通，部分大順路段（民族路至建興路）暫時還路於民。今...

台灣送愛到波蘭！高醫等組織捐贈援助烏克蘭難民

俄烏戰爭延續兩個多月，高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院及高雄市關心人道援助學會等民間組織，捐贈200多萬台幣及醫療民生物資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。