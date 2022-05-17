輕軌大順路段暫還路於民 10/7通車至C24

汛期來臨，高市府考量汛期期間工程進度推展不易，為紓解輕軌二階大順路段交通，部分大順路段（民族路至建興路）暫時還路於民。今天副市長林欽榮至工地視察表示，目前養工處正在刨鋪部分大順路段，完成後圍籬拆除交通將更順暢。今年11月汛期結束後將進行鋪軌工程，預計今年10月7日可提前通車至C24站。

林欽榮指出，輕軌二階箱涵改造工程已全數趕在汛期前完工，在施工期間交通局、交通大隊功不可沒，「施工期間可說是沒有交通黑暗期，當然交通不便期是難免的。」施工期間交大共派出支援義交、警力達2萬7千人次。

根據交通局統計，在大順路周邊車流導引成功，民族路以西的大順路段車流減少15%、替代道路車流增6.48%，等於移轉了一千多輛車輛。民族路以東部分更成功移轉26%，約2千多輛。交通局指出，各工區平均旅行速率維持在施工前的D級服務水準。

養工處路面復舊工程持續中，預計5月底可全數完工，施工採分段半半施工，一完工就會開放給民眾使用。為減少對用路人影響，施工時間從晚間至早上6點，養工處長林志東說，所有工程一定在6點前完成，方便用路人通行。

目前部分路段已全線開放通行，用路人陳先生說，今天經過大順路和大豐二路一帶，發現圍籬不見了還以為輕軌不蓋了，「原來是暫時開放使用。」