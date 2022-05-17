台灣送愛到波蘭！高醫等組織捐贈援助烏克蘭難民

俄烏戰爭延續兩個多月，高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院及高雄市關心人道援助學會等民間組織，捐贈200多萬台幣及醫療民生物資，透過波蘭的非政府組織援助烏克蘭難民，昨天在高醫舉行捐贈視訊儀式，展現台灣回饋國際社會的責任與愛心。

高醫院長鍾飲文表示，愛心無國界，當國人仍在與新冠狀病毒奮戰時，也時時關心飽受戰爭危害的烏克蘭。高醫及高雄市關心人道援助學會等民間組織，由員工自動自發出錢出力，募得5萬歐元，加上添購醫療與生活物資，合計超過200萬台幣，透過波蘭的合作夥伴，協助流落至波蘭的烏克蘭人民，以減輕戰爭所帶來的苦難。

高雄醫學大學副校長吳登強表示，高醫大長久以來積極支持各項國際援助行動，學校師生每年均組志願工作團隊到東南亞、西亞及南美洲等國家，從事各項醫療服務，此次透過與在波蘭前線的非政府組織合作，協助流落到波蘭或邊境的烏克蘭家庭，提供食物、醫療及住屋等需求。感謝各位捐款人及工作夥伴，深信戰爭終有結束的一天，「團結的可貴，在敵人面前才會深知」。

此次募捐行動的重要推手高醫外科教授、國際外科學會理事長關皚麗表示，目前波蘭許多城市都有難民營，他們透過國際外科學會長期合作的夥伴們，將物資快速運抵波蘭，在當地的火車站發毛毯、寒衣、便當、水及食品等外，也與當地的醫療院所合作成立醫療團，提供兩座城市難民營的醫療服務。