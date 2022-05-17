澎湖花火節餘燼釀災 警消20分鐘內撲滅無傷亡

澎湖國際海上花火節花火昨晚如期在風雨中施放，花火在雨中更加璀璨耀眼，但發生餘燼延燒導致花火紙盒失火、西瀛虹橋面多處燃燒等意外，所幸警消在20分鐘內撲滅，無人傷亡。

澎湖縣政府消防局今天表示，澎湖國際海上花火節花火昨晚9時35分在觀音亭園區施放後，西瀛虹橋面出現多點燃燒情形，現場維安的第1大隊大隊長陳正宜立即率2車、10人進行灌救，火勢在20分鐘後撲滅。

初步調查，橋面「盆花」花火施放後餘燼在風勢助長下延燒，造成周邊裝載花火的紙盒著火，所幸現場管制民眾進出，無人傷亡。