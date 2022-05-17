染疫後今出關 高市議員黃捷：最想吃麻辣火鍋

高雄市議會首位染疫議員黃捷今天解隔離，首件要務是到議會拍照打卡。黃捷說，第一天出關，連騎車都覺得陌生，身體完全康復的話，最想去吃麻辣鍋，不過接下來還有7天自主管理期，還是要避免接觸不特定人群，會自主避開地方行程。

議員黃捷6日宣布確診，依照舊制隔離10天後今天「出關」。在黃捷之後，李眉蓁、蔡武宏與副議長陸淑美也陸續確診，適用的居隔規定不盡相同，高市議會共有4名議員確診。

黃捷說，她今天終於踏出房門，保險起見，她在快篩結果為陰性才出門，現在身體差不多恢復了，但喉嚨還是有點癢，等完全康復，一定要吃麻辣鍋。