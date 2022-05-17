提升高雄公車識別度 交通局邀民眾聊設計

您有滿腹設計經但苦無地方發揮嗎？高雄市交通局為了提升公車識別度，將在5月28日舉辦「公車使用者識別度設計公民參與」活動，希望藉由大眾討論優化高市公車路線、站牌等識別LOGO等設計，讓乘客能更輕鬆、清楚辨識公車路線。活動即日起至19日採線上報名。

交通局長張淑娟說，公車使用者識別系統最主要的功能，是期望藉由鮮明的標誌符號或顏色等讓搭乘公車民眾快速辨識公車路線資訊及方向。

她說，設計重點除了顯眼易辨識外，也將搭配整體公車環境與城市美學，更參照本市公車路網層級以紅、藍、綠色系為主，以求與高雄建物與環境的融合，並傳達高雄對於永續綠色運輸的重視。