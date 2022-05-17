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提升高雄公車識別度 交通局邀民眾聊設計

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市交通局為優化公車識別，5月28日將舉辦「公車使用者識別度設計公民參與」活動。圖／高市交通局提供
高雄市交通局為優化公車識別，5月28日將舉辦「公車使用者識別度設計公民參與」活動。圖／高市交通局提供

您有滿腹設計經但苦無地方發揮嗎？高雄市交通局為了提升公車識別度，將在5月28日舉辦「公車使用者識別度設計公民參與」活動，希望藉由大眾討論優化高市公車路線、站牌等識別LOGO等設計，讓乘客能更輕鬆、清楚辨識公車路線。活動即日起至19日採線上報名

交通局長張淑娟說，公車使用者識別系統最主要的功能，是期望藉由鮮明的標誌符號或顏色等讓搭乘公車民眾快速辨識公車路線資訊及方向。

她說，設計重點除了顯眼易辨識外，也將搭配整體公車環境與城市美學，更參照本市公車路網層級以紅、藍、綠色系為主，以求與高雄建物與環境的融合，並傳達高雄對於永續綠色運輸的重視。

交通局表示，「公車使用者識別度設計公民參與」活動，將藉由桌長引導不同領域民眾分享意見及聆聽對於公車識別LOGO及站牌資訊設計建議，期透過公部門、使用者與設計者間三方的交流機會，了解彼此對於設計面及使用面的看法及分享，作為後續設計候車亭、站牌路線圖或公車識別LOGO的參考依據。

公車站牌、路線圖提供重要乘車資訊，尤其對不善使用APP的高齡乘客而言更加重要。記者林巧璉／攝影
公車站牌、路線圖提供重要乘車資訊，尤其對不善使用APP的高齡乘客而言更加重要。記者林巧璉／攝影

公車 標誌

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