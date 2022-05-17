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關懷弱勢 屏縣發低收入快篩劑兌換券及提供街友快篩劑
快篩劑一劑難求，民眾大排長龍到藥局排隊購買。屏縣府關懷經濟弱勢民眾，針對6月30日前列冊低收入戶者，從昨（16日）起以郵寄方式寄送「兌換券」，憑券並持收券人健保卡可到縣內販售實名制家用快篩試劑的藥局、衛生所，免費兌換1盒共5劑快篩試劑，但仍需排隊兌換，全縣約8400戶低收入戶受惠。
屏縣府指出，疫情嚴峻，快篩劑是對自我健康狀況檢測重要工具，但一盒500元的快篩試劑費用，對弱勢家庭來說是筆沉重的支出，為減輕負擔，屏縣政府提供低收入戶家庭每戶一張快篩試劑兌換券，一張可兌換5劑。
兌換方式如同購買實名制家用快篩試劑的規定，依身分證號單雙數分流、與一般民眾一樣須排隊兌換，兌換後該券由該藥局（衛生所）收回，無須負擔費用，關懷弱勢並兼顧公平正義原則。另每張兌換券以低收入戶案件申請人為收件人，如本人因故無法親自辦理，可由代領人持本人證件與兌換券收件人的健保卡協助領取。
屏縣政社會處感謝158家販售實名制家用快篩試劑的藥局、衛生所，共同配合屏縣關懷弱勢的服務，昨起以郵寄將兌換券送至低收入戶家戶代表居住地，除避開實名制家用快篩試劑開辦初期的購買高峰，更重要的是避免群聚風險。拉長兌換時間至7月31日止。
針對社會上常被忽略的街友，社會處長劉美淑說，街友因自身資源有限，無法及時發現自身狀況醫療協助，可能引發重症，也可能不自覺而形成傳播。針對屏縣列冊的街友，規畫由社工發給每位街友2劑快篩試劑，每次1劑分2次發放，並搭配口罩、民生物資與雨衣等，協助街友防疫及自身健康安全的檢測與防護。屏縣遊民收容所流星家園定點提供與外展方式同步進行。
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