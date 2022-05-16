送愛離島 澎湖馬公惠民醫院與啟智中心獲贈治療儀與白米

扶輪社送愛離島，澎湖馬公惠民醫院今天獲贈骨密檢測儀與聚焦式震波治療儀，將用以服務長者。高雄旗山旗聖宮則捐贈白米給惠民啟智中心，院民表達感謝。

「扶輪離島之愛」骨密檢測儀與聚焦式震波治療儀捐贈儀式，今天在馬公惠民醫院院區舉行，由國際扶輪社3502地區總監吳淑華代表捐贈，並由惠民醫院長張明哲受贈，並回贈感謝狀給桃園、澎湖等扶輪社，感謝共同促成這次治療機捐贈，澎湖縣政府衛生局副局長彭紋娟與健保局高屏業務組長林淑華等人都到場見證。

吳淑華表示，促成這場扶輪之愛，是起源於5年前的桃園百齡與澎湖扶輪社共同捐贈巡迴醫療車時，在院內發現澎湖長者駝背情況嚴重，院方迫切需要這2種儀器來治療，在與各地的扶輪社討論後決定捐贈，以服務離島的長者。

另外，高雄旗山旗聖宮今年媽祖聖誕，委請澎湖天后宮堆疊2萬台斤的平安大米龜，米龜歸化後，旗聖宮主委楊巧華與宮主黃郁玲等人今天跨海到澎湖，在天后宮主委蔡光明等人陪同下，前往馬公惠民啟智中心捐贈2100台斤白米，由惠民啟智中心主任翁秀媚代表接受，院民都表達感謝。