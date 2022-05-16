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高屏溪濁度飆高 水公司調台南5萬噸清水支援

中央社 / 高雄16日電

受連日降雨影響，高屏溪濁度今天最高達1萬8000NTU，造成淨水場淨水處理能力極大負擔。除動用伏流水65萬噸、地下水15萬噸應急，並由台南支援5萬噸清水，持續調配供水應變。

高雄連日大雨，氣象局高雄氣象站統計，24小時累積雨量以桃源區139毫米最多；其次依序為茂林區107毫米、六龜區104毫米；美濃、旗山、大樹也逾80毫米。

依南區水資源局水情資訊顯示，高屏溪攔河堰上午7時，河道濁度飆高至1萬8000NTU，雖近午後雨歇，但截至下午3時，河道濁度也仍高達1萬500NTU。

台灣自來水公司第七區管理處對中央社記者表示，調降高屏溪原水使用量為50萬噸，已動用伏流水65萬噸、地下水15萬噸應急。但高屏溪濁度今天最高達1萬8000NTU，混合後的原水仍造成淨水場淨水處理能力相當負擔，已請台南支援5萬噸清水，並持續調配供水應變。

第七區管理處表示，持續監測高屏溪濁度，持續調配供水，並開啟南化聯通管，預計今晚可派上用場，穩定高雄民生用水。

高屏溪 台南 地下水

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