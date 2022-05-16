520想婚了 高市推出文創結婚贈禮催婚

熱門結婚登記日520將至，今年又適逢2022年5月20日有愛你愛愛我愛你的諧音，高市府推出「我愛你，我們結婚吧！」活動，5月20日當天到高雄市各戶政事務所辦理結婚登記，就可獲得文創玻璃瓶「瓶中情一生愛」結婚祝福禮1份，民政局表示，數量有限，歡迎大家預約辦理結婚登記。

民政局表示，COVID-19新冠肺炎肆虐全球，大家生活中充斥焦慮、不安。但是愛在疫情蔓延時，疫情雖已延燒2年，但相愛中的戀人已深深體會相互照顧、互相扶持的重要，更加珍愛對方。

高雄市戶政事務所為提供新人溫馨安全洽公環境，健全各項防疫整備工作，服務櫃台架設隔板、每小時加強各項環境清消，預約分流方式提供新人辦理結婚登記。民政局說，疫情關不住愛情，愛情沖散了疫情，520結婚登記新誓約：我愛你健康我要你幸福！

民政局表示，為了祝福愛戀中的情侶在這疫情嚴峻時刻，堅定彼此心意，相互守護，共組家庭，特別準備結婚祝福禮致贈結婚新人，只要520當天到各戶政事務所辦理結緍登記的新人，就可獲得限量版文創設計「瓶中情 一生愛」結婚賀禮1份，讓相愛的兩人在人生最重要的時刻，一起寫下彼此的誓言，放入印有高雄幸福意象字樣的永生花玻璃瓶中。

民政局閻青智局長表示，高市府全力防堵疫情，希望民眾能在安全環境下能安居樂業、幸福快樂的生活。歡迎準備結婚的戀人們相約在520「我愛你」當天辦理結婚登記，一起攜手把疫情打散，讓愛情在高雄擴散。