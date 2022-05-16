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高額獎金吸引 疫情嚴峻縣市多停龍舟賽 有隊伍轉戰高雄

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
疫情嚴峻，多個縣市最近相繼宣布停辦龍舟賽，但澎湖縣仍計畫舉行。圖／澎湖縣政府提供
疫情嚴峻，多個縣市最近相繼宣布停辦龍舟賽，但澎湖縣仍計畫舉行。圖／澎湖縣政府提供

疫情嚴峻，國內許多縣市相繼宣布今年停辦龍舟賽，但澎湖縣長賴峰偉今仍替龍舟點睛，預定6月3日如期舉行，高雄市至今也沒有「喊卡」，甚至傳出近期鄰近縣市有龍舟隊轉戰高雄跡象，推估高額獎金是最大誘因。

運發局長侯尊堯指目前高市已有80幾隊報名，參加人數在2000左右，是否如期舉辦，一切依據中央流行疫情指揮中心指示。

最近確診病例持續飆升，包括新竹、嘉義、台南、屏東等縣市最近都宣布停辦龍舟賽。其中屏東縣因疫情停辦兩年，今年原訂搭配黑鮪魚文化觀光季復辦龍舟賽，再因疫情攪局，主辦單位東港鎮公所忍痛喊卡，避免群聚引發感染風險。台南市長黃偉哲指台南國際龍舟賽舉辦時間，剛好落在疫情高峰，幾經考量也暫緩辦理。

不過遠在離島的澎湖縣，今早仍在第三漁港凸堤舉行，澎湖縣長賴峰偉為龍舟點睛，祈願龍舟賽事活動平安成功。賴峰偉表示，因疫情影響，端午龍舟競賽已2年未舉辦，龍舟點睛儀式是一種敬重與祈福，澎縣教育處表示，今年共吸引34支隊伍、約1100人報名參賽。

高雄市今年4月間祭出60萬總獎金，宣布愛河端午龍舟嘉年華復辦，也首度將高雄運動史編成兒童劇演出，推出環保文創市集，水域運動體驗，讓市民「玩很大」。如今疫情升溫，不少縣市相繼宣布停辦，但高雄運發局長侯尊指尚未接獲進一步指示。

前年疫情尚未爆發時，高雄龍舟賽多達130隊3200參賽，去年受疫情影響臨時喊卡，今年復辦，至今已有80幾隊報名，約2000人預計參賽，最近各縣市相繼停辦，高市府發現部分隊伍轉戰高雄，上周技巧性關閉報名通道，控制人數。

澎湖縣長賴峰偉今為龍舟點睛祈福。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉今為龍舟點睛祈福。圖／澎湖縣政府提供

疫情 龍舟賽 台南

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