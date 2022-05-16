屏縣銀髮人才據點揭牌 銀髮人才社會歷練不是複製貼上

長者投入勞動市場減緩老化方式，屏東縣府今在屏東轉運站啟用「屏東縣銀髮人才服務據點」，58歲盧先生，二度就業後學習園藝工作，但隨著年紀增長，不適合搬重物，但又不想待在家，就服站求職，他不向年齡低頭。水電業者陳居南說，公司聘雇55歲以上勞工達44％，銀髮人才的社會歷練不是簡單的複製貼上。

縣長潘孟安說，屏東縣銀髮人才服務據點，提供實體就業媒合服務、就業諮詢，並新增聘3名就服員，專門服務55歲以上長者，讓銀髮族「銀」向事業第二春。縣府也祭出補貼政策，屏東縣事業單位如聘僱55歲以上銀髮者，每人第一月職業災害保險費由縣府買單，支持推動5月1日上路的「勞工職業災害保險及保護法」，並鼓勵事業單位與勞工朋友正視職災保險的重要性。

縣府統計， 屏東縣80萬人口，55歲以上逾28萬人，55歲以上未滿65歲中高齡人口為13萬人，65歲以上高齡人口逾15萬人。根據2021年勞動力統計資料，15歲以上勞動參與率約59.2%，勞動力人口計42.1萬人，其中55歲以上勞動力人口計有8.9萬人，占總勞動力人口的21.1%，中高齡所占比例呈逐年增加已是未來趨勢走向，促進長者社會參與及社會凝聚，讓長者再投入勞動市場是減緩老化方法之一。

屏東縣58歲盧先生，二度就業後，他到勞工處就服站求職，學習園藝，「樹木修剪後，如同剪完頭髮清爽感」，工作中獲得樂趣，但他考量若還要繼續就業，園藝工作太粗重，想找一份可以做到65、70歲的工作，他任職加工出口區某工廠的保全守衛，同事間彼此鼓勵，近期老闆還幫大家加薪一萬多元。

盛楠水電工公司總經理陳居南說，公司是專業水電承包商，雇用55歲以上銀髮人才有44％，分為內勤業務，外勤時間管理。且了解員工需要，辦公廳舍有簡單的烹調設備，外勤工作也會安排較不用耗費體力、粗重工作。考量部份員工年紀大，有時要到醫院健康檢查耗費一兩個小時，也給予不用請假優惠。

陳居南說，銀髮員工的工作經驗豐富，向心力高，工作態度正向，是無法複製貼上的。他下半年度擔任屏東南區扶輪社長，預計舉辦銀髮族人才就業媒合工作。