屏縣銀髮人才據點揭牌 銀髮人才社會歷練不是複製貼上
長者投入勞動市場減緩老化方式，屏東縣府今在屏東轉運站啟用「屏東縣銀髮人才服務據點」，58歲盧先生，二度就業後學習園藝工作，但隨著年紀增長，不適合搬重物，但又不想待在家，就服站求職，他不向年齡低頭。水電業者陳居南說，公司聘雇55歲以上勞工達44％，銀髮人才的社會歷練不是簡單的複製貼上。
縣長潘孟安說，屏東縣銀髮人才服務據點，提供實體就業媒合服務、就業諮詢，並新增聘3名就服員，專門服務55歲以上長者，讓銀髮族「銀」向事業第二春。縣府也祭出補貼政策，屏東縣事業單位如聘僱55歲以上銀髮者，每人第一月職業災害保險費由縣府買單，支持推動5月1日上路的「勞工職業災害保險及保護法」，並鼓勵事業單位與勞工朋友正視職災保險的重要性。
縣府統計， 屏東縣80萬人口，55歲以上逾28萬人，55歲以上未滿65歲中高齡人口為13萬人，65歲以上高齡人口逾15萬人。根據2021年勞動力統計資料，15歲以上勞動參與率約59.2%，勞動力人口計42.1萬人，其中55歲以上勞動力人口計有8.9萬人，占總勞動力人口的21.1%，中高齡所占比例呈逐年增加已是未來趨勢走向，促進長者社會參與及社會凝聚，讓長者再投入勞動市場是減緩老化方法之一。
屏東縣58歲盧先生，二度就業後，他到勞工處就服站求職，學習園藝，「樹木修剪後，如同剪完頭髮清爽感」，工作中獲得樂趣，但他考量若還要繼續就業，園藝工作太粗重，想找一份可以做到65、70歲的工作，他任職加工出口區某工廠的保全守衛，同事間彼此鼓勵，近期老闆還幫大家加薪一萬多元。
盛楠水電工公司總經理陳居南說，公司是專業水電承包商，雇用55歲以上銀髮人才有44％，分為內勤業務，外勤時間管理。且了解員工需要，辦公廳舍有簡單的烹調設備，外勤工作也會安排較不用耗費體力、粗重工作。考量部份員工年紀大，有時要到醫院健康檢查耗費一兩個小時，也給予不用請假優惠。
陳居南說，銀髮員工的工作經驗豐富，向心力高，工作態度正向，是無法複製貼上的。他下半年度擔任屏東南區扶輪社長，預計舉辦銀髮族人才就業媒合工作。
屏東縣銀髮人才服務據點是為協助55歲以上失業或退休欲再就業銀髮族，媒合正職、臨時、季節性、部分工時等職缺，並提供職訓課程與諮詢服務。輔導企業及求職者銜接中央相關補助及輔導企業聘僱專業銀髮人才以傳承技術及經驗，打造「一站式一案到底」服務，退休後再就業並不會影響原本退休金的請領。
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