高市府核定博愛社宅都更計畫 預定2023年申請建築

高市府今天表示，位在高雄市苓雅區五塊厝捷運站旁的福河段博愛社宅都更案，歷經7年再次整合，正式核定53筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案，預定於明年申請建築。

高雄市政府都發局今天發布新聞稿指出，博愛都市更新案分為南北兩區域，北側區域位於苓雅區中正一路，緊鄰五塊厝捷運站3號出口，民國55年興建128戶供低收入戶租購的博愛平價住宅。

市府97年劃定為高雄市苓雅區福河段博愛社會住宅都市更新地區，由京城建設擔任實施者，協調整合公、私有地主，北側區域原於100年4月向市府報核，經市府都市更新審議，102年1月公告核定實施事業暨權利變換計畫。

都發局表示，京城建設召開多次地主協調會議，持續整合南側區域20餘名地主，歷經7年再次整合完成，去年5月申請變更事業計畫報核，納入本案南側基地。都發局啟動專案列管，依審議程序辦理公開展覽、公聽會、幹事工作小組會議，去年11月完備都市更新聽證等法定程序、12月22日經都更爭審會審議通過，京城建設修正計畫後，在今年5月核定實施。

都發局說明，變更後更新單元面積達4415平方公尺，北側屬第五種商業區、南側屬第四種住宅區，經私有地主及合法建物所有權人百分之百同意，將興建地上33層樓計479戶；並採延續綠廊環境、都市防洪及降低都市熱島等綠建築設計，預計取得銀級標章。

另將於南北兩側設置共1900多平方公尺之沿街步道式空地型開放空間，其中北側留有近12公尺、南側近7公尺之沿街步道設置開放空間，兩側以沿街步道式空地接合中正一路人行道及捷運五塊厝3號出口，提供舒適充足的沿街開放人行空間。

都發局表示，私有土地及建物的整合過程是都市更新成敗的重大關鍵，需要私地主與實施者公平透明的互信協商；博愛社宅都市更新案獲得所有權人百分之百同意，市府比照都更168專案列管，事業及權變計畫報核後6個月工作天內完成審議程序，公告核定實施事業及權利變換計畫後，將依程序申請建築。