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澎湖端午龍舟賽 馬公第三漁港如期競划

中央社 / 澎湖縣16日電

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦2年的澎湖龍舟競賽活動，縣長賴峰偉今天為5艘龍舟開光點睛，6月3日在馬公第三漁港舉行，還有豎蛋等傳統習俗，疫情下營造端節氛圍。

澎湖縣長賴峰偉今天在第三漁港碼頭為5艘龍舟開光點睛祭海大典，祈求龍舟競賽順利，龍舟依序下水，18日到6月1日開放參賽隊伍操練之用。

賴峰偉表示，澎湖端午龍舟競賽，因疫情影響，已有2年未辦，今年恢復舉辦，龍舟點睛是一種敬重與祈福，期在疫情下順利登場。

教育處表示，今年的龍舟競賽是全台極少數縣市舉辦賽事之一，共有34支隊伍1000多人，比賽區分有社會公開組、男女混合組、長青組、機關團體組4組，各組預、決賽，均進行200公尺，公開組、男女混合2組，獎金最高新台幣3萬元，餘2組為2萬元。

疫情 澎湖 賴峰偉

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