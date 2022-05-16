岡山肉品市場多人確診休市1周 農業局：不影響豬價

疫情持續發燒，高雄岡山肉品市場因有20多名員工確診或隔離，上周罕見「休市」7天，至今天才開市，高雄市農業局表示，休市期間已安排供應商及承銷商易地買賣，未影響及供應量導致豬價波動。

岡山農會旗下岡山肉品市場是高雄4大肉品市場之一，單日豬隻成交量逾400 頭，但上周卻傳出休市一周，岡山肉品市場今早證實，有20多名員工因確診或兒女在學校染疫被匡列隔離等因素，無法上班。

「剛好都發生在同一時段」，岡山肉品市場副主任江榮沛說，市場內員工原就不多，多人爆發確診或隔離後，運作產生困擾，加上市場不想在這段時間允許業者進出，導致交叉感染，因此乾脆休市。至於是否因此產生重大損失，江表示，疫情當前，也別無選擇。

高雄市農業局長王正一表示，為維持肉品交易穩定，農業局在岡山肉品市場休市第一時間，即引導供應商及承銷商到高雄、鳳山及旗山3處肉品市場買賣，「好在高雄共有4處肉品市場，方便調度，區域供應不是問題，因而未影響到豬價。

王正一說，國內確診數上升，農業局一切防疫規範均按衛福部法規，該怎麼處理，就怎麼處理，包括果菜市場及肉品市場，均要求人員入場前快篩，如有特殊況，會即時進行跨市場調度。