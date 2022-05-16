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明霸克露橋開放通行 梅山口至向陽落石多

中央社 / 高雄16日電

高雄山區近日大雨，南橫公路台20線勤和至復興段昨天預警性封閉，今天上午7時經巡查確認安全後開放通行。梅山口至向陽路段落石正在排除中，公路總局呼籲下雨天前後少來山區。

公路總局今天發布訊息表示，梅雨鋒面影響，南橫公路台20臨105線梅山口至向陽路段預警性封閉，預計下午5時解除；台20線勤和至復興路段，原預計下午5時開放通行，因山區雨勢減緩，提前於上午7時起開放通行。

公路總局甲仙工務段長陳正偉接受媒體訪問時說，南橫公路勤和至復興路段，也就是明霸克露橋路段，昨天桃源山區降雨量逾100毫米，造成明霸克露橋鋼便橋的上游玉穗溪昨天下午有土石流下移情形，所幸鋼便橋有撐過這次土石流。

陳正偉說，明霸克露橋路段昨天晚間6時預警性封閉，今天上午5時多，經保全人員沿線巡查，確保明霸克露橋是可通行狀態後，已在上午7時起開放通行。這週將加強保全人員配置及玉穗溪上游監看，確保用路人通行平安。

另外，南橫公路梅山口至向陽路段也啟動預警性封閉，陳正偉說，上午沿線查察發現，這段路落石不少，目前正在排除中。他也呼籲用路人在汛期時，尤其下雨天前後，盡量少來山區，避免落石擊中風險。

南橫 明霸克露橋 向陽

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南橫明霸克露橋鋼便橋今7點復通 管制區有落石排除中

高雄桃源區24小時雨量近140毫米 南橫梅蘭明隧道頻落石

南橫公路預警性封閉 沿線零星落石即時排除

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