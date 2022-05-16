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南橫明霸克露橋鋼便橋今7點復通 管制區有落石排除中

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
南橫明霸克露橋鋼便橋挺過昨晚豪雨量超過100毫米挑戰，今天上午7點開放通行，而梅山口至向陽段因沿線有落石，工務段人員持續排除中。圖／甲仙工務段提供
南橫明霸克露橋鋼便橋挺過昨晚豪雨量超過100毫米挑戰，今天上午7點開放通行，而梅山口至向陽段因沿線有落石，工務段人員持續排除中。圖／甲仙工務段提供

高雄市桃源區、六龜區等山區24小時累積雨量破百毫米，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段保全人員今天上午5點朝巡勤和至復興段，經排除路面落石，上午7點開放通行，另梅山口至向陽段沿線落石狀況多，工務段人員持續排除中。

甲仙工務段段長陳正偉表示，昨天桃源小關山降下超過100毫米雨量，工務段人員觀察勤和至復興段明霸克露橋鋼便橋下的玉穗溪上游，發現昨天下午1點多有土石往下推移的情況，因此昨晚6點起實施預警性封閉，所幸經過一晚，鋼便橋順利撐過這波土石流。

保全人員今天上午5點朝巡後，7點開放往來民眾通行。陳正偉表示，這周起將針對明霸克露橋加強保全配置，並安排人員監看玉穗溪上游，以確保民眾通行安全。

陳正偉指出，針對民眾關心的梅山口至向陽路段，因上周豪大雨，自上周六日起至今天都實施預警性封閉，保全人員上午朝巡沿線巡查，發現沿線落石狀況很多，目前還在持續排除中，提醒用路人在汛期或下雨天前後非必要盡量少到山區，以減少遭落石擊中的風險。

南橫明霸克露橋鋼便橋挺過昨晚豪雨量超過100毫米挑戰，今天上午7點開放通行，而梅山口至向陽段因沿線有落石，工務段人員持續排除中。圖／甲仙工務段提供
南橫明霸克露橋鋼便橋挺過昨晚豪雨量超過100毫米挑戰，今天上午7點開放通行，而梅山口至向陽段因沿線有落石，工務段人員持續排除中。圖／甲仙工務段提供
南橫明霸克露橋鋼便橋挺過昨晚豪雨量超過100毫米挑戰，今天上午7點開放通行，而梅山口至向陽段因沿線有落石，工務段人員持續排除中。圖／甲仙工務段提供
南橫明霸克露橋鋼便橋挺過昨晚豪雨量超過100毫米挑戰，今天上午7點開放通行，而梅山口至向陽段因沿線有落石，工務段人員持續排除中。圖／甲仙工務段提供
南橫明霸克露橋鋼便橋挺過昨晚豪雨量超過100毫米挑戰，今天上午7點開放通行，而梅山口至向陽段因沿線有落石，工務段人員持續排除中。圖／甲仙工務段提供
南橫明霸克露橋鋼便橋挺過昨晚豪雨量超過100毫米挑戰，今天上午7點開放通行，而梅山口至向陽段因沿線有落石，工務段人員持續排除中。圖／甲仙工務段提供

保全 落石 明霸克露橋

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