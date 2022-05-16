南橫明霸克露橋鋼便橋今7點復通 管制區有落石排除中

高雄市桃源區、六龜區等山區24小時累積雨量破百毫米，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段保全人員今天上午5點朝巡勤和至復興段，經排除路面落石，上午7點開放通行，另梅山口至向陽段沿線落石狀況多，工務段人員持續排除中。

甲仙工務段段長陳正偉表示，昨天桃源小關山降下超過100毫米雨量，工務段人員觀察勤和至復興段明霸克露橋鋼便橋下的玉穗溪上游，發現昨天下午1點多有土石往下推移的情況，因此昨晚6點起實施預警性封閉，所幸經過一晚，鋼便橋順利撐過這波土石流。

保全人員今天上午5點朝巡後，7點開放往來民眾通行。陳正偉表示，這周起將針對明霸克露橋加強保全配置，並安排人員監看玉穗溪上游，以確保民眾通行安全。