高市產婦第3胎選溫柔生產 親自替寶寶留下胎盤拓畫

傅姓產婦日前在「溫柔生產」前提下，與醫師共同協商，決定以不剪會陰、分娩時旁人不推肚子、不清腸、可以進食與自由走動等方式生產，進入產房約20分鐘後順利產下可愛男嬰。

「溫柔生產」的觀念在台灣推行已長達20年，但不少人對於溫柔生產仍有「溫柔生產等於在家生產或水中生產」或「溫柔生產就是拒絕所有醫療介入」等誤解。

高雄市立聯合醫院婦產科主任林兌篷今天透過新聞稿表示，溫柔生產的意義在「以產婦為中心」，尊重並讓她了解即將發生在她身上的醫療措施與背後的科學根據，使產婦可以自己與醫生討論希望以何種形式進行生產，就算是決定要剖腹、打減痛針，也可以是一種屬於個人的溫柔生產。

產婦傅小姐分享，歷經了第一胎因早產剖腹，才發現自己對生產的醫療過程完全不了解，身體無法自主的感覺很不安。因此從懷第二胎開始，便接觸大量生產資訊，得知「溫柔生產」的概念，沒想到這次產兆來得又急又快，原本預約好的助產士要從台北南下，等人到時已必須在家中臨盆。

這次為了迎接老三，傅小姐和醫生依照前2胎的狀況，共同擬定生產計劃書，提早安排入院待產，平安誕下第3胎寶寶，她笑說，古人常說生產日就是「母難日」，自從了解自己的生產過程後，雖經歷一番疼痛，卻覺得生產其實一點也不難！她也鼓勵所有準媽咪，「生產不是生病，請勇於參與自己的生產決策」。

聯醫表示，本來寶寶爸爸這次希望剪臍帶，但因為曾有進入產房暈倒不適的經驗，最終沒有進產房陪產。產後醫師把寶寶放在產婦身上，並把剪刀遞給她，讓媽媽開開心心為自己的孩子斷臍。並在產後情況穩定下，自行走下產台進行「胎盤拓印」，留下寶寶人生中唯一的一幅胎盤拓畫。

林兌篷說，媽媽生產完親自為寶寶做拓印，在高市聯醫婦產科是不曾有過、難得一見的喜事。有別於在家生產，高市聯醫婦產科提供寬敞空間，可以自由走動、使用生產球或從事其他呼吸調整運動；產後媽媽與寶寶有緊急狀況，在醫院就能立即安排小兒科或其他專科醫師會診，讓產婦在醫療人力、資源充足的情況下安心生產。