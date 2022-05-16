520結婚吧！屏縣各戶所布置結婚拍照區、喜氣禮品

5月20日的諧音象徵著「我愛你」，也成為熱門的結婚登記日，屏東縣多個戶政事務所為讓新人留下美好回憶，除了贈送富含寓意，祝福新人長長久久的禮品外，也有戶所特別精心布置結婚拍照專區，讓每對新人在認真防疫的當下也能夠擁有可以珍藏的美好回憶。

近兩年受疫情影響，辦理婚禮受諸多限制，屏東縣政府為了讓結婚新人在疫情嚴峻期間也能夠快樂成家，追求幸福，延續去年傳統布置拍照專區及致贈禮品，祝福新人在特別的日子留下永久的回憶，攜手走過疫情，一起走過一輩子。

民政處指出，戶政事務所布置各種大型拍照背板裝飾及搭配示愛標語小道具提供新人拍照外，枋寮戶政事務所春日辦公室特地循古法削竹搭建鞦韆，並精心布置，營造溫馨美好的氛圍，提供新人在此處拍照打卡。

屏東市戶所贈送「夫妻碗，子女筷」的喜氣禮品祝福新人長長久久，早生貴子；東港戶所致贈「心心相印香氛皂禮盒」，祝福新人「甜蜜香遇，攜手創皂幸福」；里港戶所送上「造型對杯」和「紀念提袋」，祝福新人彼此都是彼此的寶貝。

萬丹戶所準備意寓緊產子的「金鏟子」及多子多孫，愛意綿長的「紅豆暖暖包」；恆春戶所送給新人「旅行袋」及「金鏟子」，祝福新人在愛情的旅途中能隨時相互扶持並加緊產子；枋寮戶所贈予新人「熊愛你，熊皂顧你」的甜蜜香皂禮盒，祝福新人日後能夠互相攜手照顧彼此。

內埔戶所提供限量20組餐盒碗筷保溫袋，祝福新人「百年好盒，愛情加溫」；潮州戶所致贈「幸福一輩（杯）子」的日式對杯，祝福新人幸福快樂一輩子。

民政處表示，避免520當天辦理結婚登記人數眾多，新人們可在結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辧理結婚登記，並指定520為結婚登記日。