珊瑚礁被勒緊當底鉛 潛水教練一張照揭小琉球生態慘況

屏東縣小琉球潛水教練王煜竣今天帶學員潛水，在大福西漁港外約15米深水域，發現有人把珊瑚礁岩當底鉛，以繩索勒緊繫上浮球，他把照片PO在臉書社團「小琉球聯盟」引發回響，還有人留言怒嗆「潛水刀就是為了這時候」，暗示應用潛水刀把繩索割斷，讓被勒緊的珊瑚礁岩喘口氣。

浮球底鉛破壞棲地生態在全台海域屢見不鮮，基隆市長林右昌去年就因保育區珊瑚被繫繩斷枝、桶形海綿被五花大綁，要求所屬查到底、重罰嚴辦。

王煜竣上午帶多位學員下潛，在大福西漁港外見到珊瑚礁被勒緊慘況。他當時往水面看，依稀見到10多個人影，他在水下以手勢示意，告訴對方浮球不能綁在珊瑚礁岩，會破壞生態，但對方不知是沒看見或不知所以，沒把繩索解開。

他後來把照片PO在臉書引發迴響，還有人留言要求公布名單。王煜竣說，當時因為帶領學員，必須顧及所有人安全，無法進一步處置，否則他應會上潛，基於水域活動禮貌先告訴對方，不可以繫繩在珊瑚礁岩上，若對方置之不理再下潛把繩索割斷。