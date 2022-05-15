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基隆PCR及確診數鈍化 林右昌：可能快篩陽民眾沒出來

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高雄65歲以上長輩31日前接種第3、4劑 可領700元禮券

聯合報 / 記者徐如宜林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，5月16日起長輩可接種第4劑，5月底前65歲以上長輩及55歲以上原住民，完成1至4劑者，贈送500元禮券；完成第三劑、第四劑且設籍高雄市者，加贈200元禮券，可領到700元禮券。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，5月16日起長輩可接種第4劑，5月底前65歲以上長輩及55歲以上原住民，完成1至4劑者，贈送500元禮券；完成第三劑、第四劑且設籍高雄市者，加贈200元禮券，可領到700元禮券。記者徐如宜／攝影

高雄市陳其邁今天在防疫記者會表示，5月16日起65歲以上長者、長照機構住民或18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，可前往接種第四劑疫苗。5月底前65歲以上長輩及55歲以上原住民，完成1至4劑者，贈送500元禮券；完成第三劑、第四劑且設籍高雄市者，加贈200元禮券，可領到700元禮券。至於長照機構部分，市府會派員專案施打，請家屬放心。

陳其邁表示，國人公共衛生習慣及自主防疫觀念有一定的水準，在疫情升溫時期，為讓大家共同落實防疫政策，除了建議中央流行疫情指揮中心，適度調整3+4居家隔離作法的方向，另外65歲以上長輩快篩陽性醫生評估可投藥，是現階段疫情防治重要手段，以降低重症死亡為目標，但考量新藥對於其他藥物會有交互作用，務必詳細告知醫師相關用藥史。

陳其邁說，目前高雄基層診所陽性預測值是89%，其實已經有9成機會是可能確診，長輩當然愈早投藥愈好，社區化、流感化是Omicron的特性。以前流感就是這樣，快篩陽就給克流感，流感是這樣做，其實Omicron也可如此。

高雄市「關懷包得來速」至今已發放1萬3744包、快篩試劑約8萬份，平均約在收到通知確診後6小時可領取到關懷包。高市府將再加速加強流程，請民眾注意只要接獲PCR陽性通知，2小時後即可請非同住親友、或同住家人至指定地點領取，但確診者千萬不能出門。

5月16日起長輩可接種第4劑。高雄市衛生局提供
5月16日起長輩可接種第4劑。高雄市衛生局提供

快篩試劑 疫情 高雄市 陳其邁

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