高雄65歲以上長輩31日前接種第3、4劑 可領700元禮券

高雄市長陳其邁今天在防疫記者會表示，5月16日起65歲以上長者、長照機構住民或18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，可前往接種第四劑疫苗。5月底前65歲以上長輩及55歲以上原住民，完成1至4劑者，贈送500元禮券；完成第三劑、第四劑且設籍高雄市者，加贈200元禮券，可領到700元禮券。至於長照機構部分，市府會派員專案施打，請家屬放心。

陳其邁表示，國人公共衛生習慣及自主防疫觀念有一定的水準，在疫情升溫時期，為讓大家共同落實防疫政策，除了建議中央流行疫情指揮中心，適度調整3+4居家隔離作法的方向，另外65歲以上長輩快篩陽性醫生評估可投藥，是現階段疫情防治重要手段，以降低重症死亡為目標，但考量新藥對於其他藥物會有交互作用，務必詳細告知醫師相關用藥史。

陳其邁說，目前高雄基層診所陽性預測值是89%，其實已經有9成機會是可能確診，長輩當然愈早投藥愈好，社區化、流感化是Omicron的特性。以前流感就是這樣，快篩陽就給克流感，流感是這樣做，其實Omicron也可如此。