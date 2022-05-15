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梅雨鋒面影響農作水稻倒伏 高雄美濃農會：玉荷包將更大顆

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
梅雨鋒面來襲，高雄市美濃區一期稻作水稻已進入採收期，但因豪雨影響，加上氮肥下太多造成植株較軟、稻穗太重，而出現倒伏現象。記者陳玫伶／攝影
梅雨鋒面來襲，高雄市美濃區一期稻作水稻已進入採收期，但因豪雨影響，加上氮肥下太多造成植株較軟、稻穗太重，而出現倒伏現象。記者陳玫伶／攝影

這波梅雨鋒面影響台灣南部多日降雨，高雄、屏東陸續有農作物傳災情，其中高雄市美濃區一期稻作正值採收季節，有稻田傳出倒伏，美濃區農會總幹事鍾清輝指出，初步觀察災損沒有往年嚴重。大樹區玉荷包則因雨勢斷斷續續，農會總幹事歐幸娟預估，今年玉荷包會更大顆又多汁。

鍾清輝表示，目前香蕉、玉荷包災損狀況未受影響，全台目前最擔心是水稻倒伏的情況，因正值一期稻作採收季節，農民兩天前開始採收，但今天雨勢較大無法收成，部分氮肥下太重的水稻田因雨出現倒伏狀況，初步觀察沒有往年這麼嚴重，但也有農民反映，知道要下雨睡不著覺，就擔心這季收成沒有著落。

美濃區農會表示，當農民氮肥下太重容易造成稻米植株較軟，如果遇到豪雨就容易出現倒伏症狀，美濃區今年年初因葉稻熱病嚴重，農民在出穗階段不敢下太多肥料，因此穗稻熱病狀況反而減少，也連帶減少豪雨期間稻穗倒伏狀況，只不過葉稻熱病屬初期階段，收成期可能會造成收成延後、產量減少等。

美濃區農會表示，這波梅雨下的斷斷續續，不是像往年一下就好幾天，稻田水排得出去，讓稻米有喘息空間，不至於出現147米穗上發芽情況，初步評估影響大約一成，還需等過幾天繼續觀察。

大樹區農會總幹事歐幸娟表示，大樹農作以鳳梨及玉荷包為主，其中鳳梨已到收成尾聲，玉荷包正在結果階段，因大樹是間歇性降雨，未造成果園因雨勢過大，水排不出去的情況，對玉荷包反而是好事，預計下月開始收成後，玉荷包會更大顆且多汁。

梅雨鋒面來襲，高雄市美濃區一期稻作水稻已進入採收期，但因豪雨影響，加上氮肥下太多造成植株較軟、稻穗太重，而出現倒伏現象。記者陳玫伶／攝影
梅雨鋒面來襲，高雄市美濃區一期稻作水稻已進入採收期，但因豪雨影響，加上氮肥下太多造成植株較軟、稻穗太重，而出現倒伏現象。記者陳玫伶／攝影
梅雨鋒面來襲，高雄市美濃區一期稻作水稻已進入採收期，但因豪雨影響，加上氮肥下太多造成植株較軟、稻穗太重，而出現倒伏現象。記者陳玫伶／攝影
梅雨鋒面來襲，高雄市美濃區一期稻作水稻已進入採收期，但因豪雨影響，加上氮肥下太多造成植株較軟、稻穗太重，而出現倒伏現象。記者陳玫伶／攝影
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梅雨鋒面來襲，高雄市美濃區一期稻作水稻已進入採收期，但因豪雨影響，加上氮肥下太多造成植株較軟、稻穗太重，而出現倒伏現象。記者陳玫伶／攝影
梅雨鋒面來襲，高雄市美濃區一期稻作水稻已進入採收期，但因豪雨影響，加上氮肥下太多造成植株較軟、稻穗太重，而出現倒伏現象。記者陳玫伶／攝影
梅雨鋒面來襲，高雄市美濃區一期稻作水稻已進入採收期，但因豪雨影響，加上氮肥下太多造成植株較軟、稻穗太重，而出現倒伏現象。記者陳玫伶／攝影

農會 美濃 農民

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