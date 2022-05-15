屏東颳強風！網室紗網像九天玄女漫天飛 災損調查中

今年第一道梅雨鋒面13日影響全台，屏東縣前兩天雨勢不明顯，今天凌晨起雨勢加大，萬丹等鄉傳出稻作倒伏，里港鄉昨天也傳出疑似龍捲風重創香蕉園，網室平紗網遭掀飛。屏東縣農業處長鄭永裕表示，昨已接獲里港災情，初步判斷應是強陣風，還不到龍捲風程度，已請各鄉鎮市公所盡快查估受損情形。

里港茄苳村14日中午颳起強風，有民眾在臉書直播現狀，影片中見到一張網室平紗網遭強風掀飛，漫天飛舞，最後掛在電桿及民宅屋頂，受害民眾苦中作樂說，紗網漫天飛像九天玄女要降落。但附近有一處香蕉園幾乎整園被強風吹倒，鄭姓蕉農說，損失數十萬元。

屏東恆春氣象站主任薛全義表示，這波強對流回波所經之處，都易有瞬間強陣風及雷擊發生，應是致災主因。