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屏東颳強風！網室紗網像九天玄女漫天飛 災損調查中

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
里港茄苳村一帶14日颳起強陣風，網室平紗網被掀飛。圖／取自臉書我是里港人
里港茄苳村一帶14日颳起強陣風，網室平紗網被掀飛。圖／取自臉書我是里港人

今年第一道梅雨鋒面13日影響全台，屏東縣前兩天雨勢不明顯，今天凌晨起雨勢加大，萬丹等鄉傳出稻作倒伏，里港鄉昨天也傳出疑似龍捲風重創香蕉園，網室平紗網遭掀飛。屏東縣農業處長鄭永裕表示，昨已接獲里港災情，初步判斷應是強陣風，還不到龍捲風程度，已請各鄉鎮市公所盡快查估受損情形。

里港茄苳村14日中午颳起強風，有民眾在臉書直播現狀，影片中見到一張網室平紗網遭強風掀飛，漫天飛舞，最後掛在電桿及民宅屋頂，受害民眾苦中作樂說，紗網漫天飛像九天玄女要降落。但附近有一處香蕉園幾乎整園被強風吹倒，鄭姓蕉農說，損失數十萬元。

屏東恆春氣象站主任薛全義表示，這波強對流回波所經之處，都易有瞬間強陣風及雷擊發生，應是致災主因。

鄭永裕表示，昨天已接獲里港災情，初步判斷應非龍捲風，已請公所盡快協助查估災情。至於萬丹等鄉傳出稻作倒伏，鄭永裕指出，一期稻作再過10多天就可收割，若未在梅雨前搶收，連3天降雨勢必會造成稻作倒伏，已請各鄉鎮市公所查估受損情形，若符合天然災害救助規定，將統一彙整向中央申請救助。

萬丹等鄉因連日降雨出現稻作倒伏，屏東縣府已請公所盡快查估回報災損。圖／取自李麗卿臉書
萬丹等鄉因連日降雨出現稻作倒伏，屏東縣府已請公所盡快查估回報災損。圖／取自李麗卿臉書
里港茄苳村香蕉園，因強風侵襲，大片香蕉樹腰斬，果農估算損失數十萬元。記者魏斌／攝影
里港茄苳村香蕉園，因強風侵襲，大片香蕉樹腰斬，果農估算損失數十萬元。記者魏斌／攝影

屏東縣 龍捲風

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