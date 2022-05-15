校園傳播加劇 高市托嬰中心停托標準出爐

高雄市今天新增3846名本土個案，其中高雄校園確診、快篩陽性共有406人，高中職、國中有139人，國小、幼兒園有267人。社會局也頒布托嬰中心停托標準，工作人員、幼兒如確診就需全班停托7天。工作人員居隔、自主防疫也不能提供托育服務，但班上幼兒可正常送托。

另外，幼兒、同住家人如進行居家隔離、自主防疫等，該幼兒也要暫停送托7天，其他班上幼兒可正常送托。