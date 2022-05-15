校園傳播加劇 高市托嬰中心停托標準出爐
高雄市今天新增3846名本土個案，其中高雄校園確診、快篩陽性共有406人，高中職、國中有139人，國小、幼兒園有267人。社會局也頒布托嬰中心停托標準，工作人員、幼兒如確診就需全班停托7天。工作人員居隔、自主防疫也不能提供托育服務，但班上幼兒可正常送托。
另外，幼兒、同住家人如進行居家隔離、自主防疫等，該幼兒也要暫停送托7天，其他班上幼兒可正常送托。
社會局表示，考量2歲以下幼兒未施打疫苗，且托嬰中心工作者需與幼童密切接觸照顧，維持社交距離有難度，而目前Omicron病毒具高感染風險，為保護孩童安全，今起高雄市托嬰中心如有確診案例，全班停托7日，並匡列與確診者接觸人員立即進行PCR檢測，篩檢風險個案，讓傳染風險降到最低。
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