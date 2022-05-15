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金牌農村屏縣東片社區看準植保機潛力 開課程培訓飛手

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣內埔鄉東片社區解決農村社區缺工，今年與無人植保機業者、屏科大合作，開設植保機培訓課程，體驗、考照、運營主題，盼能為農村社區帶來更多農業發展潛力，培訓在地飛手。記者劉星君／攝影
屏縣內埔鄉東片社區解決農村社區缺工，今年與無人植保機業者、屏科大合作，開設植保機培訓課程，體驗、考照、運營主題，盼能為農村社區帶來更多農業發展潛力，培訓在地飛手。記者劉星君／攝影

屏縣內埔鄉東片社區發展協會2020年成立首座「微生物資材培養推廣中心」，作為微生物資材推廣據點，為解決農村社區缺工，今年與無人植保機業者李仕宗、屏東科技大學森林系教師魏浚紘開設「東片社區植保機培訓課程」，針對體驗、考照、運營三面向，盼能為農村社區帶來更多農業發展潛力，培訓在地飛手。

東片寶石村股份有限公司董事長姜福慧說，約4年前接觸到無人植保機、再加上自己請來無人植保機業者李仕宗代噴作業後，植保機可協助解決農村社區普遍缺工。社區去年獲第二屆金牌農村金牌獎後，便決定找屏東科技大學森林系助理教授魏浚紘、與業者李仕宗展開合作。

姜福慧說，為讓更多學員無人植保機了解，開設主題，從體驗、考照、運營三面向課程，邀請學員參與，也能透過實際操作經驗累積，讓大家認識無人植保機新興產業。

姜福慧說，今年度已經開設三次體驗班、一次考照班與一次運營班，接續會開設相關課程，讓更多人認識。運營班部分，主要教導運營計畫撰寫、植保機器認識及添購事項、代噴作業相關SOP，增加了無人植保機的實際操作項目。

今天是運營班課程，為期三天，有來自中部的農民特別南下參加課程，來自南投的龍姓學員說，已經考取相關無人機相關證照，家中有十甲的農地，種植荔枝龍眼等，希望引進植保機，科技引進，讓農業更友善，減輕人力付出。

姜福慧說，未來希望能籌組東片寶石村公司的植保機隊，東片社區長期以友善農耕為目標，再加上近年來進行光合菌推廣，隨著高齡化社會，發現農村缺工情況，讓農村的農業發展成為需急迫面對經濟問題。

姜福慧說，透過學習課程辦理，除協助學員考證照，預計1年後從參與學員中聘任6到10位有證照飛手，搭配由東片寶石村股份有限公司添購的無人植保機，東片寶石村無人植保機隊將應運而生。

屏縣內埔鄉東片社區解決農村社區缺工，今年與無人植保機業者、屏科大合作，開設植保機培訓課程，體驗、考照、運營主題，盼能為農村社區帶來更多農業發展潛力，培訓在地飛手。記者劉星君／攝影
屏縣內埔鄉東片社區解決農村社區缺工，今年與無人植保機業者、屏科大合作，開設植保機培訓課程，體驗、考照、運營主題，盼能為農村社區帶來更多農業發展潛力，培訓在地飛手。記者劉星君／攝影
屏縣內埔鄉東片社區解決農村社區缺工，今年與無人植保機業者、屏科大合作，開設植保機培訓課程，體驗、考照、運營主題，盼能為農村社區帶來更多農業發展潛力，培訓在地飛手。記者劉星君／攝影
屏縣內埔鄉東片社區解決農村社區缺工，今年與無人植保機業者、屏科大合作，開設植保機培訓課程，體驗、考照、運營主題，盼能為農村社區帶來更多農業發展潛力，培訓在地飛手。記者劉星君／攝影

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