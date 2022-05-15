高雄市非農業用地禁用除草劑 8件違規以閒置住宅區最多

高雄市除草劑管理自治條例施行至今，環保局共接獲34件違規使用除草劑檢舉案件，查獲8件違規使用除草劑，裁罰金額4萬元。採樣送驗的植物樣本，含有嘉磷塞、固殺草等除草劑成分，違規地點以閒置的住宅區為最多。

高雄市環保局土水科長黃家俊表示，為打造城市友善環境生態，訂定「高雄市除草劑管理自治條例」108年5月9日施行。除了農牧用地、林業用地及養殖用地外，其他非農業用地全面禁止使用除草劑，例如公園、學校、住宅區、醫院、溪畔以及道路兩側，皆在禁用之列，若違規使用除草劑，經檢出除草劑成分將對行為人或土地所有人或管理人處5000元以上、5萬元以下罰鍰。

環保局統計接獲34件違規使用除草劑檢舉案件中，其中8件採樣送驗的植物樣本，含有嘉磷塞、固殺草等除草劑成分，予以開罰，王違規地點以閒置的住宅區為最多。

環保局透過多元管道宣導高雄市已全面禁用除草劑，並輔導社區志工及巡守隊以機械除草取代噴灑除草劑，也向農會及農藥販賣店家宣導，勿販售除草劑給非使用於農地的民眾。環保局另針對人口數較多且有大型公園的26個鄰里主動巡查，巡查結果皆符合規定。