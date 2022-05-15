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高市徵才民眾不畏疫情參與 30人搭配視訊面試台積電

中央社 / 高雄15日電

高雄市勞工局舉辦現場徵才活動，企業、民眾不畏疫情參與，吸引215人次現場投履歷、面試，更有30人透過「視訊面試專區」應徵台積電開出的110個工程師與技術員職缺。

為增加求職民眾與求才廠商雙方的就業媒合機會，高雄市政府勞工局昨天在高雄捷運美麗島站舉辦現場徵才活動，包括台積電、群創光電、國巨、集雅社、摩斯漢堡、新東陽、屈臣氏等企業都到場徵才，吸引許多民眾參加，現場投遞履歷、面試者共計215人次。

勞工局今天發布新聞稿指出，因應半導體龍頭台積電提早儲備人才，開出110個工程師與技術員工作機會，活動現場設置「視訊面試專區」，讓求職者遠端與台積電主管面試，吸引30名求職者參與。

勞工局也設有「電子履歷專區」及「安穩僱用專區」，協助求職者列印履歷，並搭配就業獎勵政策，讓求職者錄取後得以領取就業獎勵。

勞工局長周登春表示，隨著南台灣S科技廊道成形，周邊產業急需人才，徵才、選才需求不斷提高；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，勞工局服務不打烊，以實體搭配線上模式辦理徵才活動，19日上午在梓官區梓義活動中心也將舉辦中型現場徵才活動，持續協助企業提供更多優質工作機會。

視訊面試 勞工局 求職

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