梅雨疫情擾亂 東浪嘉年華昨起2天活動取消或延期
「2022東浪嘉年華」系列活動昨由台東縣長饒慶鈴等人，在杉原灣共同揚帆，宣告15天活動及體驗起跑，歡迎民眾到杉原灣享受沙灘及海域樂趣，但受到梅雨影響，昨起2天活動多數取消、部分延期，主辦單位直言，只能祈禱天氣盡快放晴、疫情趨緩。
交觀處長余明勳表示，東浪嘉年華連續15天以四大系列活動主題「沙灘遊憩活動」、「海域遊憩活動」、「藍色公路微旅行」、「杉原之心－海洋生態繪本展」，活動規畫15項沙灘及海域活動，近千人報名，9項活動為免費參加，而且開放報名立即額滿，可惜遇到梅雨季。
余明勳說，海灘、海洋活動首重安全，去年11月第一次辦東浪嘉年華，發現東北季風影響、風浪太大，運動選手迎風踩浪沒問題，但一般民眾海上、海灘休閒活動就受影響，縣府考量安全才決定改在5月辦。
余明勳坦言，沒想到今年台東梅雨期拉長，氣象局預報有大雷雨，相關活動只能取消或延期，下屆舉辦會增加天氣變因，調整期程或再向後延1到2周，也希望將藍色公路遊程推成另一項台東旅遊，將低碳旅遊及環境教育融入民眾日常休閒。
「2022 東浪嘉年華」5月14至28日登場，並推出全台唯一支架大洋舟Outrigger Canoe，將帶領民眾體驗多項無動力、無汙染水上載具，包括SUP立槳、獨木舟、帆船、風浪板等海域遊憩活動，還推出藍色公路，讓遊客搭船看魚場、黑潮，以及沙灘排球、親子沙雕、沙灘瑜珈、海洋音樂會。
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