梅雨疫情擾亂 東浪嘉年華昨起2天活動取消或延期

「2022東浪嘉年華」系列活動昨由台東縣長饒慶鈴等人，在杉原灣共同揚帆，宣告15天活動及體驗起跑，歡迎民眾到杉原灣享受沙灘及海域樂趣，但受到梅雨影響，昨起2天活動多數取消、部分延期，主辦單位直言，只能祈禱天氣盡快放晴、疫情趨緩。

交觀處長余明勳表示，東浪嘉年華連續15天以四大系列活動主題「沙灘遊憩活動」、「海域遊憩活動」、「藍色公路微旅行」、「杉原之心－海洋生態繪本展」，活動規畫15項沙灘及海域活動，近千人報名，9項活動為免費參加，而且開放報名立即額滿，可惜遇到梅雨季。

余明勳說，海灘、海洋活動首重安全，去年11月第一次辦東浪嘉年華，發現東北季風影響、風浪太大，運動選手迎風踩浪沒問題，但一般民眾海上、海灘休閒活動就受影響，縣府考量安全才決定改在5月辦。

余明勳坦言，沒想到今年台東梅雨期拉長，氣象局預報有大雷雨，相關活動只能取消或延期，下屆舉辦會增加天氣變因，調整期程或再向後延1到2周，也希望將藍色公路遊程推成另一項台東旅遊，將低碳旅遊及環境教育融入民眾日常休閒。