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馬祖中華電信斷訊民眾哀號 目前冒雨搶修中
「大家網路正常嗎？」連江縣在晚間9點左右傳出中華電信斷訊的消息，不少人在社群與網路上詢問，「出了什麼事？」據了解，是台馬第二海纜故障，導致網路斷斷續續 ，中華電信工作人員刻正冒雨搶修中。
今天晚間9點多中華電信忽然斷訊，引起民眾哀號聲不斷，民眾說，「船停航～飛機不穩，現在網路也斷了！有點可怕的感覺」；還有人說，現在疫情嚴峻，竟然斷訊，簡直是末日。
據當地民眾表示，現在基地台雖滿格，但網路很慢，比撥接還不穩。也有人說，滿格顯示4G，但一點都沒4G的速度；不少網民在社群上通報，希望相關單位能正視，可以趕快修好。
消息人士透露，目前是台馬第二海纜故障，網路斷斷續續，中華電信刻正搶修中，如該海纜無法修復，將切換至其他路由，切換後可暫時恢復正常。
據了解，台馬第二海纜本來是一個迴路系統，東引不能出去，南竿這端還有一條可出去，但是之前南竿斷了尚未修復，預計下星期一，國外海䌫船到了才能進行修復，可能還要在等待忍耐幾天。
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