一陣大雨起底非法堆置場 半夜竄火煙鄉民驚恐不成眠

今年第一道梅雨鋒面過境，屏東縣未見明顯降雨，今天凌晨一陣大雨卻拆穿萬丹鄉一處非法堆置場真面目。該場堆置大量太空包，封包遇雨破損引發劇烈化學反應，竟讓萬丹大昌路一帶凌晨煙塵直竄天際，鄰近居民驚恐報案，警消獲報漏夜監控，屏東縣環保局長顏幸苑說，地主及行為人非法堆置已造成公共危險，下周將檢具事證移送法辦。

這起凌晨意外引發萬丹鄉民驚恐，還有人謠傳是農田發生不明爆炸。顏幸苑指出，非法堆置場在大昌路一處農牧用地，鐵皮圍籬內堆置大批太空包，內裝鐵渣、鋁渣及爐渣，凌晨雨勢較大造成封包受損，內容物遇水引發化學反應，除了零星起火，還引發大量煙塵。

屏東縣消防局獲報動員4個分隊人車趕往，但因現場堆置物性質不明，未灌水救火，最後決定運土覆蓋，以免災害擴大。