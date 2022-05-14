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一陣大雨起底非法堆置場 半夜竄火煙鄉民驚恐不成眠

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
萬丹一處農地因非法堆置太空包，封包遇雨破損產生化學反應，引發大量煙塵。圖／取自臉書屏東縣萬丹鄉交流地 林惠貞攝
萬丹一處農地因非法堆置太空包，封包遇雨破損產生化學反應，引發大量煙塵。圖／取自臉書屏東縣萬丹鄉交流地 林惠貞攝

今年第一道梅雨鋒面過境，屏東縣未見明顯降雨，今天凌晨一陣大雨卻拆穿萬丹鄉一處非法堆置場真面目。該場堆置大量太空包，封包遇雨破損引發劇烈化學反應，竟讓萬丹大昌路一帶凌晨煙塵直竄天際，鄰近居民驚恐報案，警消獲報漏夜監控，屏東縣環保局長顏幸苑說，地主及行為人非法堆置已造成公共危險，下周將檢具事證移送法辦。

這起凌晨意外引發萬丹鄉民驚恐，還有人謠傳是農田發生不明爆炸。顏幸苑指出，非法堆置場在大昌路一處農牧用地，鐵皮圍籬內堆置大批太空包，內裝鐵渣、鋁渣及爐渣，凌晨雨勢較大造成封包受損，內容物遇水引發化學反應，除了零星起火，還引發大量煙塵。

屏東縣消防局獲報動員4個分隊人車趕往，但因現場堆置物性質不明，未灌水救火，最後決定運土覆蓋，以免災害擴大。

顏幸苑表示，環保局人員直到今晚還在場監控，地主雖稱不知行為人堆置物內容，但該場並未申請許可，行為人也沒有清除執照，不僅違反農地農用原則，更涉犯《廢棄物清理法》第41條及46條，可處一年以上五年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，縣府周一將檢具事證移送法辦。

萬丹大昌路一處非法堆置場，因凌晨大雨封包受損竄出火苗，引發煙塵。圖／屏縣環保局提供
萬丹大昌路一處非法堆置場，因凌晨大雨封包受損竄出火苗，引發煙塵。圖／屏縣環保局提供
環保局獲報趕往非法堆置場，直到今晚還在場監控。圖／屏縣環保局提供
環保局獲報趕往非法堆置場，直到今晚還在場監控。圖／屏縣環保局提供

屏東縣 萬丹 太空

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