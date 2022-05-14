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梅雨到 明霸克露橋鋼便橋今晚8點預警性封閉
公路總局第三區養護工程處甲仙工務段晚間公告，因高雄市桃源區台20線93公里至98公里+700勤和至復興路段鋼便橋的玉穗溪水文不穩，上游土石崩塌淤積嚴重，考量入夜後夜間視線不佳及鄰河側通行安全，並因應梅雨鋒面來臨，預計今晚8點起啟動便道預警性封閉，16日下午5點開放通行。
甲仙工務段表示，明霸克露橋遭土石流沖刷導致部分橋面流失，及前端引道遭土石掩埋後，工務段已設置鋼便橋，近期也持續提升便道周邊設施強度，並整理玉穗溪上游沈沙池完成蓄積空間清理，防範土石流再次衝擊，但玉穗溪水文狀態尚未穩定，加上上游土石崩塌淤積嚴重，如遇到連續降雨，當上游土石含水量飽和，恐導致土石流沖下游致災。
根據中央氣象局分析，高雄山區14日至16日因梅雨鋒面影響，將持續有豪雨等級以上降雨發生，且高雄山區在今天午後已有明顯降雨，甲仙工務段考量入夜後夜間視線不佳，預計今晚8點起啟動便道預警性作業，16日下午5點再開放通行。
甲仙工務段表示，該路段目前已加派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒以維護用路人安全，將視氣象情資、科技災害監測資料及現場守視人員回報綜合判斷，滾動調整開放時間，建議民眾非必要進入山區道路，以保自身安全。
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