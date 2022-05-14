快訊

單日增10萬例不準？感染科權威：2障礙導致「自我蓋牌」

被親信誤導下錯棋？俄前總理：普亭失去對烏克蘭戰爭信心

「綠色通道」加速取藥！中央擬65歲以上快篩陽 優先給口服藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅雨到 明霸克露橋鋼便橋今晚8點預警性封閉

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市桃源區台20線勤和至復興段明霸克露橋鋼便橋配合梅雨鋒面來臨，玉穗溪上游降雨不斷，今晚8點起實施預警性封閉至16日下午5點。記者劉學聖／攝影
高雄市桃源區台20線勤和至復興段明霸克露橋鋼便橋配合梅雨鋒面來臨，玉穗溪上游降雨不斷，今晚8點起實施預警性封閉至16日下午5點。記者劉學聖／攝影

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段晚間公告，因高雄市桃源區台20線93公里至98公里+700勤和至復興路段鋼便橋的玉穗溪水文不穩，上游土石崩塌淤積嚴重，考量入夜後夜間視線不佳及鄰河側通行安全，並因應梅雨鋒面來臨，預計今晚8點起啟動便道預警性封閉，16日下午5點開放通行。

甲仙工務段表示，明霸克露橋遭土石流沖刷導致部分橋面流失，及前端引道遭土石掩埋後，工務段已設置鋼便橋，近期也持續提升便道周邊設施強度，並整理玉穗溪上游沈沙池完成蓄積空間清理，防範土石流再次衝擊，但玉穗溪水文狀態尚未穩定，加上上游土石崩塌淤積嚴重，如遇到連續降雨，當上游土石含水量飽和，恐導致土石流沖下游致災。

根據中央氣象局分析，高雄山區14日至16日因梅雨鋒面影響，將持續有豪雨等級以上降雨發生，且高雄山區在今天午後已有明顯降雨，甲仙工務段考量入夜後夜間視線不佳，預計今晚8點起啟動便道預警性作業，16日下午5點再開放通行。

甲仙工務段表示，該路段目前已加派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒以維護用路人安全，將視氣象情資、科技災害監測資料及現場守視人員回報綜合判斷，滾動調整開放時間，建議民眾非必要進入山區道路，以保自身安全。

土石流 梅雨 崩塌

延伸閱讀

山區雨勢增 台20線勤和至復興段晚間8時起封閉

首波梅雨鋒面 石門水庫調降水位預留1000萬噸滯洪

影／梅雨鋒面來襲 石碇山坡土石滑落毀民車

首波梅雨侵襲 高雄苓雅區道路再現深約1公尺坑洞

相關新聞

梅雨到 明霸克露橋鋼便橋今晚8點預警性封閉

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段晚間公告，因高雄市桃源區台20線93公里至98公里+700勤和至復興路段鋼便橋的玉穗溪...

全台40死有15人未接種 陳其邁重申疫苗要打好、打滿

中央流行疫情指揮中心公布今天確診者多達40人死亡，高雄市長陳其邁今午在防疫記者會表示，死亡人數中有38人是罹癌或罹患重症...

遊戲場困境／公園處處是遊具卻少遮蔭 家長嘆：炎夏烤人肉？

公園兒童遊戲場一座又一座地開設，但放眼望去，有遮蔭的遊戲場少之又少；本報記者5月初在高雄衛武營共融公園遊戲場實測，下午1點現場溫度攝氏34度，體感溫度高達39度。不少親子在沙坑遊憩時，都自動選在最邊緣有樹蔭的區域，也有家長撐著傘遮陽，望著磨石子滑梯，不禁感歎「太陽這麼大，是要烤人肉嗎？」

遊戲場困境／陳其邁喊一區一公園 績效達標但共融體驗不及格？

高雄市近年推動特色公園，市長陳其邁也喊出一區一特色公園的決心，幾乎所有議員都在爭取選區內增設特色共融遊戲場，養工處網站目前有18處特色共融公園，今年預計再增加33座，8座施工中、25座規畫中，興建一座大型特色遊戲場經費約花1700萬元，花了這筆大錢，真的換來「共融」了嗎？身障團體檢視結果卻令人失望。

屏東縣新園共融式公園動工 雲朵上的香瓜主題設計吸睛

屏東縣政府推動1鄉鎮1全齡式共融式公園，取代以往罐頭遊具及老舊公園，提供民眾優質公共空間並強化地區環境機能性；位於屏東縣...

電圍網可有效擋台灣獼猴入侵 「避猴弄」輔導團助防治

屏東林區管理處自高雄市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」帶領農友及行政單位人員了解如何標準架設電圍網，才能有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。