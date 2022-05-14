澎湖啟動「輕重症分流照護」 確保醫療量能

公園兒童遊戲場一座又一座地開設，但放眼望去，有遮蔭的遊戲場少之又少；本報記者5月初在高雄衛武營共融公園遊戲場實測，下午1點現場溫度攝氏34度，體感溫度高達39度。不少親子在沙坑遊憩時，都自動選在最邊緣有樹蔭的區域，也有家長撐著傘遮陽，望著磨石子滑梯，不禁感歎「太陽這麼大，是要烤人肉嗎？」

2022-05-14 14:30