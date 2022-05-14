楊鎮浯染疫遭疑警覺心不足 幕僚透露活動前陰性

金門縣長楊鎮浯成為首位染疫縣市長，遭批評警覺心不夠。縣長辦公室主任陳志斌說，楊鎮浯12日參加迎城隍活動時快篩陰性，因應媒體畫面需求，抬轎一小段路後即離開現場。

楊鎮浯縣長辦公室人員12日傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診後，當天楊鎮浯照常出席金門「迎城隍」活動；當晚妻子張婭玲出現不適症狀，以家用快篩呈現陽性，楊鎮浯與同住家人快篩都為陰性。隔天，楊鎮浯陪妻子赴金門醫院進行PCR檢驗，都為陽性確診，隨後依中央防疫規定進行7+7的居家照護與自主管理。

成為首位染疫的縣市長後，有民眾對楊鎮浯明知辦公室人員確診仍出席迎城隍活動，質疑警覺心不夠。楊鎮浯辦公室主任陳志斌說明，楊鎮浯當天是在快篩陰性情況下出席迎城隍活動，期間為了媒體拍攝畫面抬轎，走了一小段路後隨即離開現場。

陳志斌今天媒體受訪也出示自己5劑快篩試劑檢測結果，包括從12日起每隔半天就快篩1次，到目前為止都呈陰性。

此外，身兼金門縣流行疫情指揮中心執行長的縣府秘書長陳祥麟，下午率衛生局長李錫鑫、金酒總經理楊駕人說明最新疫況指出，金門縣今天新增104例確診案例，其中金門酒廠增加34例，金酒群聚累計確診達56人。

楊駕人說明，金酒公司12日傳出員工確診後，相關單位13日停止上班，並依程序造冊遞送衛生局，並請員工前往警光會館篩檢站篩檢。他說，包括約聘僱人員在內金酒共1235名員工，每人都發給1劑快篩劑，16日上班前進行快篩檢測，確認檢測為陰性才能入廠工作。預計下週會再緊急採購快篩劑1萬劑供員工使用。

楊駕人表示，12日啟動相關工作場所、休息室清潔消毒作業，為避免集中用餐造成感染風險，早餐停止供應至20日，午晚餐停止供應至16日，到時再視實際情況調整。