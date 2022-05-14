全台40死有15人未接種 陳其邁重申疫苗要打好、打滿

中央流行疫情指揮中心公布今天確診者多達40人死亡，高雄市長陳其邁今午在防疫記者會表示，死亡人數中有38人是罹癌或罹患重症及慢性病，且當中15人未打疫苗，打滿3劑疫苗的僅13人，逾80歲的有22人，顯示高齡，疫苗接種劑次不足的民眾感染風險其高，他重申「疫苗打好打滿，很重要」。

陳其邁說，高雄市共435家合約院所可供疫苗接種，目前有高端及莫德納可打，民眾可上網預約。這次病毒傳播，大部分病患都是輕症或無症狀，多數在家休息好好調養就可恢復，但再強調一次，「打滿、打好疫苗，很重要」。

他表示，高雄昨啟動分級醫療健康照護計畫，有500家基層診所加入，從診斷，治療到評估用藥，提供一站式服務。高市亦有23處可做PCR採檢，均設在醫院旁，分流做得很好，點站亦多，民眾不太需求排隊，未來假如疫情嚴重，會進行調整，像高雄展覽館即可開設採檢，目前市府已挑好幾處採檢地點備用，比起其他縣市來說，部署超前，大家不要擔心。

昨有公布診所相關的健康照計畫，有500家加入，一站式服務，診斷治療評估抗病毒藥使用條件，二階段分流，住院或居家，高雄23處可做PCR，不太需排隊，附設在醫院旁，分流好，點站多，可視疫情調整

陳其邁說，500家診所在衛生局網站都查得到資訊，他也強調，民眾如有上呼吸道症狀懷疑感染，可到診所就診，會給免費快篩試劑，全台僅高雄這麼做，「但有症狀才去，不要去搶試劑」。