屏東縣新園共融式公園動工 雲朵上的香瓜主題設計吸睛

屏東縣政府推動1鄉鎮1全齡式共融式公園，取代以往罐頭遊具及老舊公園，提供民眾優質公共空間並強化地區環境機能性；位於屏東縣新園鄉仙隆宮旁、仙吉國小南側的新園共融式公園，設計結合在地農業特色，以「雲朵上的香瓜」為主題，今天舉行動工儀式，縣長潘孟安和地方人士一起祝禱工程圓滿，定10月完工啟用。

「讓兒童決定自己想要的遊具、尊重孩童表意權，才是孩子心目中真正想要的公園！」潘孟安說，跟國際接軌依循「聯合國兒童權利公約」，透過屏東縣公園管理自治條例修訂，成為全國首個將兒童表意入法的縣市，共融公園設計之初，都在地方辦理工作坊讓小朋友參與遊戲、票選想要的遊具，前3名是溜滑梯、盪鞦韆、轉轉樂，融入小朋友的需求外，也結合新園特色打造在地專屬的共融公園。

他說，新園共融式公園基地,776平方公尺，以「雲朵上的香瓜」為設計主題，融入鯉魚山、甜瓜、鴨蛋、漁網等在地特色元素，透過自然遊戲的手法，提供可爬、可滑、可跑、可盪的遊戲環境；遊戲場特色包含「雲朵上的香瓜遊戲區」的織夢攀爬網、空中鑽籠、白日夢雲朵休憩棚等，並串連出溜滑梯、鞦韆、複合式擺盪遊具的「擺盪設施區」，和「幼童旋轉設施區」、「鴨蛋滑步車遊戲場」等，馴提供長者散步及運動的「體健區」。