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電圍網可有效擋台灣獼猴入侵 「避猴弄」輔導團助防治

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
屏東林管處及「避猴弄」種子輔導團至高市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」，了解如何以電圍網防治台灣獼猴侵害農作物。圖／屏東林管處提供
屏東林管處及「避猴弄」種子輔導團至高市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」，了解如何以電圍網防治台灣獼猴侵害農作物。圖／屏東林管處提供

屏東林區管理處自高雄市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」帶領農友及行政單位人員了解如何標準架設電圍網，才能有效阻隔猴群侵入、不傷害野生動物，說明會結束後也前往實地觀摩。屏東林管處指出，林務局2016年起補助輔導農民架設電圍網，防治台灣獼猴危害農作，相關資訊可至林務局官網查詢，或洽詢當地鄉鎮區公所。

屏東林管處表示，2018年起與東海大學合作，於屏東縣滿州地區執行「台灣獼猴危害農作調查暨推廣複合式防治策略」，歷經2年透過辦理說明會、實地觀摩，讓參與農民學習標準架設電圍網防治，也在2020年起成立在地「避猴弄」種子輔導團，期望兼顧野生動物保育，也能促進生產、生活及生態。

屏東林管處表示，標準架設電圍網最重要的是使用電牧器接電，搭配正確的電源，才能安全又有效地提升防治設施的防治效果，其優點是不需長時間駐守農地、目前可有效阻隔猴群入侵、不傷害野生動物等，團隊本月12日首度前往高雄市六龜區舉辦說明會暨實地觀摩，分享雲林古坑、台東東河、屏東滿州等地區的實際案例說明，及設置前後農損的變化。

屏東林管處指出，林務局自2016年起補助地方政府輔導農民架設電圍網，防治台灣獼猴侵害農作物，並列入複合式防治策略，是目前較有效的策略方法，可受理申請補助的作物從果樹類、蔬菜類、豆類至稻類，補貼金額自去年起可依每筆申請的農地面積0.2公頃至2公頃按大小換算，從4萬5000元最高增加2.8倍，詳細資訊可見「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作計畫」內容查明，也可洽詢在地公所申請。

屏東林管處表示，「避猴弄」說明會後續將前往旗山地區辦理，有興趣的農友可至「獼猴危害防治輔導平台」、「林務局屏東林區管理處」臉書粉專關注相關活動訊息，一起了解電圍網對獼猴農損的危害防範成效與補助相關資訊。

屏東林管處及「避猴弄」種子輔導團至高市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」，了解如何以電圍網防治台灣獼猴侵害農作物。圖／屏東林管處提供
屏東林管處及「避猴弄」種子輔導團至高市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」，了解如何以電圍網防治台灣獼猴侵害農作物。圖／屏東林管處提供
屏東林管處及「避猴弄」種子輔導團至高市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」，了解如何以電圍網防治台灣獼猴侵害農作物。圖／屏東林管處提供
屏東林管處及「避猴弄」種子輔導團至高市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」，了解如何以電圍網防治台灣獼猴侵害農作物。圖／屏東林管處提供
屏東林管處及「避猴弄」種子輔導團至高市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」，了解如何以電圍網防治台灣獼猴侵害農作物。圖／屏東林管處提供
屏東林管處及「避猴弄」種子輔導團至高市六龜區舉辦「電網暨複合式防治說明會及實地觀摩」，了解如何以電圍網防治台灣獼猴侵害農作物。圖／屏東林管處提供

台灣獼猴 屏東縣 農民

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