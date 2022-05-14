蓋草蓆抑制高屏溪揚塵 高市環保局解決河川揚塵出奇招

西南氣流旺盛時，高屏溪沿岸裸露地易揚起沙塵汙染水域鄰近人家，高市環保局去年研議改善，今年元月起在裸露地蓋稻草蓆、鋪防塵網，施作共501公頃，約有10座衛武營國家藝術中心的總面積，PM10 汙染源終於明顯下降。

PM10是空氣中直徑小於等於10微米的顆粒物，包括煙霧、灰塵、油煙、鹽、酸、金屬，汽車和工業排放的氣體等，其中營建工程排放的汙染物以PM10為主，約占全國各汙染源排放量的15%。

高市環保局表示，高屏溪河川揚塵是沿岸區域主要汙染物PM10來源之一，以往季節變換時西南氣流旺盛，河川裸露地即揚起沙塵造成汙染。環保局為此攜手水利署第七河川局以及水利署南區水資源局，運用衛星及空拍圖資執行多項揚塵防護措施。

環保局指出，2021年衛星圖資匡列的高屏溪裸露地約3023.8公頃，今年1至4月間，環保局與合作單位執行水覆蓋、綠覆蓋、稻草蓆覆蓋、防塵網覆蓋、許可種植與疏濬工程等工法，已施作501公頃，經由空拍比對分析，高屏溪裸露地面積減少至2342.2公頃，比去年下降22.5%。