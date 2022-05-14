高雄綠園道車禍多 交通局「彩繪」路面盼騎士降速
高雄鐵路地下化後，沿線開闢綠園道的多處路口衍生交通事故，居民怨聲載道。交通局表示，為改善綠園道行車安全，已在事故較多的鐵道街與九如一路及有光路的三處路口，試辦設置紅底彩鋪停標字與綠底行穿線，以及停車再開及違規取締牌面等標誌，提醒民眾要減速慢行。
交通局借鏡日本，針對六米以下巷道且易生事故的非號誌化路口，除前鎮區桂林街112巷與三多二路357巷口外，近日也針對市民抱怨的綠園道巷弄進行試辦計畫。
綠園道鐵道一街，大順路至正義路開通，成為不少人九如路來往三民區與鳳山區的替代道路，上下班尖峰時段車流增加及機車速度快，交通事故增加。交通局統計，鐵道一街與九如一路237巷、鐵道一街與九如一路381巷、鐵道一街與有光路187巷等3處路口是事故較多路口。
交通局在三處路口設置彩色標線，紅底彩鋪停標字與綠底彩鋪行穿線，利用鮮豔色彩提醒駕駛人在行經支道的時候要停車再開，注意左右來車後再通過，綠底彩鋪行穿線則可突顯路口，提醒幹道車輛須注意行人通過。
此外，鐵道一街沿線多處橫向支道設置停車再開標誌，加掛附牌注意左右來車，幹道則增設「慢」標字。交通局指出，警方為維護交通安全，將進行超速及違停取締，籲請駕駛人遵照速限30公里。
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