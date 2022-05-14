撐不住！高雄老店祥鈺樓再度熄燈 員工房東共體時艱

疫情風暴籠罩，餐廳業者首當其衝，高雄市老字號江浙菜「祥鈺樓」做完今年母親節檔期後，隔天即宣布暫時歇業。漢來海港自助餐廳也宣布5月16日至31日下午時段暫停供餐，平日下午餐券可在假日用餐不加價。如何挺過漫長的疫情考驗，考驗餐飲業生存本領。

疫情猶如深邃幽暗的長隧道，看不見盡頭，為止血減少虧損，許多老字號餐廳紛紛熄燈。高雄人氣餐廳「祥鈺樓」前年3月一度停業，資遣20多名員工，同年8月重新開張，增設無障礙廁所，環境升級再出發。

近來本土疫情愈加嚴峻，業者朱金鴻說，今年母親節檔期消費力不若以往，許多客人退訂內用，有人改採外帶，也有人索性在家料理。

84歲朱金鴻在餐飲業打滾逾半世紀，對市場情勢相當敏銳，他說，就算疫情過去，大環境經濟短期仍難復甦，餐飲同業對市場前景普遍悲觀。

祥鈺樓店面坐落在高雄市三多路上，空間寬敞，可容納近50桌，每月店租、水電、人事成本整體逾百萬，壓力巨大。今年母親節一過，朱金鴻決定讓老店再度歇業，他說，一度有考慮是否專做外賣，但店面位在2樓，周邊不好臨停，加上客群年紀偏高，改做外賣市場性有限，與員工討論後，決定先歇業，員工願意共體時艱，房東也同意房租打折。