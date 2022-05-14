快訊

大片閃電對流胞將移入台灣 彭啟明：西半部要特別小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶毛小孩商機 高雄推薦16家寵物友善旅館及民宿

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山寵物公園規畫波浪板、跳欄等設施。圖／高市養工處提供
岡山寵物公園規畫波浪板、跳欄等設施。圖／高市養工處提供

毛小孩商機日增，多名議員建議高市府觀光局重視寵物商機。高雄市觀光局指出，近日盤點出適合毛孩出遊的景點、動物友善空間及16家不同特色的寵物旅宿，住宿、用餐、放電、美容一次全包，高雄旅遊網站也設置毛小孩專區，整合寵物輕旅行的相關資訊。

景點部分，觀光局推薦岡山寵物公園、高雄狗狗公園、凹子底森林公園及哈瑪星鐵道文化園區等遛狗景點，以及旗津、蓮池潭、金獅湖等景區。岡山寵物公園是北高雄第一座寵物公園，去年10月落成啟用，設置波浪板、跳欄、獨木橋、S型繞桿、涵洞、地洞及沙坑等遊戲設施。

若要帶毛小孩出門旅行，觀光局嚴選在地的寵物友善旅館及民宿，包括高雄萬豪酒店、多野樂旅館、雄旺237旅館、奇異果快捷旅店高雄車站店、草地人民宿、恬瑩居、人字山莊、眷待期休憩所、小媽寶眷村民宿、老媽寶眷村民宿、留小燈藝術眷村民宿、阿婆家眷村民宿、丈引小院、阿爾兔兔、郭家百年古厝、蛋花湯民宿等16家，分布在市區與美濃、六龜等地。

觀光局指出，寵物友善旅宿業者服務項目不一，如提供毛小孩專屬用餐碗、飲水容器、寵物床墊、尿布墊等用品，甚至還有業者主打適合毛小孩享用的小蛋糕或餅乾，市區也有多家寵物美容或生活館可選擇。相關資訊可上「高雄旅遊網-毛小孩專區」（ https://khh.travel/zh-tw/event/news/4466 ）或「高雄市動物保護處」（ https://livestock.kcg.gov.tw/Pets/ChongwuYoshan.htm ）查詢。

營造寵物友善住宿環境，可讓毛小孩陪同家人出遊無障礙。圖／多樂野旅館提供
營造寵物友善住宿環境，可讓毛小孩陪同家人出遊無障礙。圖／多樂野旅館提供
民眾帶著心愛寵物出遊。圖／高市觀光局提供
民眾帶著心愛寵物出遊。圖／高市觀光局提供

寵物 民宿 毛小孩

延伸閱讀

張亞中頻拜會高雄人士 楊秋興分析「選的人會很辛苦」

詐騙集團躲查緝出奇招 祭4.5萬聘廚師顧3餐還每周快篩防疫

馬桶水箱變魚缸 網見裡頭還有魚直呼「母湯喔」

高雄+3527例且進入社區傳播階段 染疫人口朝高齡化發展

相關新聞

屏東芒果送不出去 中郵伸援手

屏東縣愛文芒果全台最早採收，今年配送因疫情面臨物流塞車窘境，打亂果農供貨步調，為緩解物流衝擊，中華郵政循去年模式在枋山鄉...

搶毛小孩商機 高雄推薦16家寵物友善旅館及民宿

毛小孩商機日增，多名議員建議高市府觀光局重視寵物商機。高雄市觀光局指出，近日盤點出適合毛孩出遊的景點、動物友善空間及16...

台客的浪漫！他騎「小50」壯遊南橫勾起老車友青春回憶

南橫公路乘載許多人的青春記憶，路中斷近13年，公路復通後每天吸引上千輛汽機車造訪，除山林愛好者，也是車友跑山聖地。日前一...

離島機票 民團盼凍漲或補貼

國內航線機票上月底喊漲，引起離島民眾抱怨，金馬澎離島聯盟發文給民航局，希望金門、馬祖、澎湖等離島航線機票能緩漲。

備戰梅雨季 高市土石流預警上線

進入梅雨季，高雄今年新增3條土石流潛勢溪流及2處大規模崩塌潛勢區，其中新增3條潛勢溪都在六龜，全區有34條居全市之冠，水...

林園區漁會及魚市場年久失修 3千萬經費整修有著落了

高雄市林園區漁會多功能漁民活動中心及中芸漁港魚市場設施年久失修，設備老舊，經立委林岱樺協助，爭取漁業署與高市府自籌款共計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。