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搶毛小孩商機 高雄推薦16家寵物友善旅館及民宿
毛小孩商機日增，多名議員建議高市府觀光局重視寵物商機。高雄市觀光局指出，近日盤點出適合毛孩出遊的景點、動物友善空間及16家不同特色的寵物旅宿，住宿、用餐、放電、美容一次全包，高雄旅遊網站也設置毛小孩專區，整合寵物輕旅行的相關資訊。
景點部分，觀光局推薦岡山寵物公園、高雄狗狗公園、凹子底森林公園及哈瑪星鐵道文化園區等遛狗景點，以及旗津、蓮池潭、金獅湖等景區。岡山寵物公園是北高雄第一座寵物公園，去年10月落成啟用，設置波浪板、跳欄、獨木橋、S型繞桿、涵洞、地洞及沙坑等遊戲設施。
若要帶毛小孩出門旅行，觀光局嚴選在地的寵物友善旅館及民宿，包括高雄萬豪酒店、多野樂旅館、雄旺237旅館、奇異果快捷旅店高雄車站店、草地人民宿、恬瑩居、人字山莊、眷待期休憩所、小媽寶眷村民宿、老媽寶眷村民宿、留小燈藝術眷村民宿、阿婆家眷村民宿、丈引小院、阿爾兔兔、郭家百年古厝、蛋花湯民宿等16家，分布在市區與美濃、六龜等地。
觀光局指出，寵物友善旅宿業者服務項目不一，如提供毛小孩專屬用餐碗、飲水容器、寵物床墊、尿布墊等用品，甚至還有業者主打適合毛小孩享用的小蛋糕或餅乾，市區也有多家寵物美容或生活館可選擇。相關資訊可上「高雄旅遊網-毛小孩專區」（ https://khh.travel/zh-tw/event/news/4466 ）或「高雄市動物保護處」（ https://livestock.kcg.gov.tw/Pets/ChongwuYoshan.htm ）查詢。
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